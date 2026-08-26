Opening Night Live Gamescom 2026: tutti gli annunci e i giochi presentati all'evento

La Gamescom 2026 si è aperta anche quest'anno con l'Opening Night Live, un evento davvero denso di informazioni, annunci, trailer e novità su tanti giochi in arrivo nei prossimi mesi.

Come da tradizione, anche la Gamescom 2026 si è aperta questa notte con l'Opening Night Live, la serata in diretta dal vivo che concentra la maggior parte delle novità presenti all'interno della fiera di Colonia, condotta da Geoff Keighley. L'evento si è appena concluso e ha offerto una panoramica densa di novità per il mercato dei videogiochi, concentrando in circa due ore una serie di trailer, annunci, informazioni e date di uscita sui prodotti in arrivo nei prossimi mesi. C'è stato spazio per numerose novità, fra aggiornamenti su produzioni di grosso calibro molto attese dal pubblico e anche alcune anteprime assolute su varie sorprese, oltre a titoli da parte di studi indipendenti e vari editori internazionali. Vediamo dunque un riepilogo di tutte le novità emerse durante l'Opening Night Live alla Gamescom 2026.

Onimusha: Way of the Sword e la nuova demo Durante il pre-show sono stati fatti subito alcuni annunci importanti, fra i quali anche un vero e proprio shadow drop con il lancio a sorpresa di una nuova demo estesa di Onimusha: Way of the Sword. Accompagnata da un nuovo trailer incentrato proprio sui contenuti aggiunti, questa nuova versione di prova può essere scaricata subito e consente di esplorare una nuova area del gioco e prendere parte ad altri combattimenti, tra i quali un duello decisamente impegnativo.

Nodusfall, il nuovo titolo dell'Hoyverse Proprio in apertura dell'Opening Night Live è stato annunciato Nodusfall, il nuovo action cooperativo dell'Hoyoverse sviluppato da MiHoYo, che va ad espandere l'universo creato per Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero e gli altri. Si tratta di un gioco d'azione cooperativo dai valori produttivi notevoli, ambientato in un mondo pieno di creature grosse e impressionanti visivamente, che dona un tocco un po' più in stile dark fantasy alle atmosfere tipiche delle produzioni del team cinese. Non ci sono ancora informazioni su periodo di uscita e piattaforme di riferimento, dunque restiamo in attesa di altri dettagli.

Rainbow Six Tactics: strategia e sparatutto Tra le novità dell'Opening Night Live di Geoff Keighley è emerso anche Rainbow Six Tactics, una reinterpretazione della tipica serie di Ubisoft in forma di gioco strategico dedicato alla serie sparatutto. In Rainbow Six Tactics potremo controllare una serie di operatori in missioni ad alto rischio. Si tratta di un gioco con visuale isometrica che rimette al centro la strategia e l'approccio tattico, mettendo in secondo piano le nostre capacità coi grilletti. Si tratta dunque di qualcosa di diverso rispetto ai capitoli classici della serie, con una meccanica improntata più tipicamente sullo stile dello strategico a turni ma non meno complesso e adrenalinico degli originali.

Gears of War: E-Day e un assaggio della Campagna La sua presenza era stata annunciata e non ha certo deluso le aspettative: Gears of War: E-Day ha presentato la sua Campagna con un trailer spettacolare nel corso dell'Opening Night Live alla Gamescom 2026, con un video veramente carico di emozioni. Il gioco lo conosciamo bene: si tratta del nuovo capitolo nella celebre serie di sparatutto in terza persona da parte di The Coalition, che rappresenta una sorta di prequel incentrato sul giorno dell'emersione che ha cambiato per sempre la storia del pianeta Sera, dando il via alla guerra dei COG contro le Locuste. Il trailer mostra qualcosa del gameplay ma anche diversi aspetti della narrazione, che si preannuncia davvero notevole.

Ananta: una data d'uscita per il "GTA anime" Anche Ananta era atteso per l'ONL, e sul palco dell'evento di Geoff Keighley è stata finalmente annunciata la data di uscita del gioco in questione, considerato da alcuni una sorta di "GTA anime" in forma di action RPG. Il lungo trailer del gameplay ha dunque annunciato che Ananta sarà disponibile dal 15 gennaio 2027 su PC, PS5 e piattaforme mobile come titolo free-to-play, portando con sé il suo particolare misto di gioco di ruolo e azione open world. Una particolarità di Ananta è il fatto che il gioco sembra alternare momenti epici e spettacolari a un certo tono umoristico di fondo, oltre ad aggiungere al mix anche una certa dose di "waifu" assortite, da quello che possiamo vedere.

Silent Hill: Townfall e il cast di attori In occasione dell'Opening Night Live, Konami ha pubblicato un nuovo trailer di Silent Hill: Townfall che ha presentato il cast degli attori che troveremo nel nuovo capitolo della celebre serie survival horror. Ambientato nel 1996 sull'isola scozzese fittizia di St. Amelia, il gioco segue le vicende di Simon, che si ritrova in quel luogo senza sapere come ci sia arrivato, scoprendo ben presto di essere stato catapultato in un vero e proprio incubo. Silent Hill: Townfall ha la data di uscita fissata per il 24 settembre su PC e PS5, in quest'ultimo caso con un'esclusiva console temporale, con altre piattaforme a seguire.

Crimson Desert in versione Enhanced Pearl Abyss ha svelato oggi il trailer di Crimson Desert Enhanced, una versione migliorata attraverso vari aggiornamenti, con nuove scene d'intermezzo e dialoghi che rafforzano il flusso narrativo della storia, cinque nuove lingue per il doppiaggio e l'aggiunta di sottotitoli e interfaccia in arabo. Si tratta, in sostanza, di un maxi-aggiornamento per Crimson Desert, che potrà essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori della versione standard, portando con sé numerose novità a miglioramenti. Per l'occasione, Pearl Abyss ha annunciato anche il primo sconto del gioco su tutte le piattaforme, pari al 20% del prezzo standard.

Resonance: A Plague Tale Legacy, il nuovo trailer Resonance: A Plague Tale Legacy si è mostrato in un nuovo trailer con i Depeche Mode di sottofondo, a ricordare il prossimo arrivo del nuovo action adventure da parte di Asobo, destinato ad arrivare proprio questa settimana, il 27 agosto. Resonance: A Plague Tale Legacy è un prequel ambientato quindici anni prima degli eventi narrati in Requiem, concepito per ampliare la mitologia della serie con una storia completamente originale. Questa volta i riflettori si allontanano dai fratelli de Rune per concentrarsi su Sophia.

Tides of Annihilation e la protagonista "quasi nuova" Durante la serata è tornato in scena anche Tides of Annihilation, con uno spettacolare trailer che ha mostrato anche l'aspetto leggermente diverso della protagonista in seguito al cambio della doppiatrice. L'atteso action ambientato in una reinterpretazione arturiana di Londra è tornato dunque a mostrarsi con un video carico d'azione ed epica, confermandosi come un titolo decisamente interessante e di alto profilo. Il filmato conferma anche la nuova voce della protagonista di Tides of Annihilation, ovvero Angela Sant'Albano, recentemente interprete di Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem, subentra nel ruolo di Gwendolyn a poche settimane dall'addio di Jennifer English, che aveva lasciato la produzione per motivi di salute personali.

Lofsong, un gioco italiano Il team italiano Unrelated Studio è stato invitato sul palco dell'Opening Night Live per presentare il suo Lofsong, un affascinante gioco in arrivo su PC e Xbox, con caratteristiche da avventura a base puzzle dotata di una direzione artistica davvero notevole. All'interno di un mondo ormai privo di vita, fatto di immense architetture brutaliste, paesaggi desertici e monumenti appartenenti a epoche remote, dovremo controllare unna piccola figura silenziosa mentre si aggira per lo scenario scoprendo man mano nuove cose.

Mega Man Dual Override, un classico tra 3D e 2D Capcom ha mostrato un nuovo trailer di Mega Man Dual Override in occasione dell'Opening Night Live alla Gamescom 2026, riferendo anche un periodo di uscita previsto, ovvero al momento ancora un vago "2027", con ulteriori informazioni in arrivo. Il gioco rappresenta il ritorno della serie storica di Capcom in una nuova forma: la struttura e il gameplay sembrano decisamente vicini a quelli originali, ma il tutto è calato all'interno di una nuova grafica in 3D, creando il tipico effetto "2,5D". Il nuovo trailer mostra alcune fasi di azione e uno scontro all'interno del gioco, confermando come le dinamiche siano sostanzialmente quelle classiche della serie, con un ritorno che sarà gradito per i molti fan del franchise.

Il nuovo trailer di Control Resonant Control Resonant è tornato all'Opening Night Live con un nuovo trailer adrenalinico che mostra Dylan Faden in azione e ricorda che il lancio su PC e console è ormai dietro l'angolo. Il filmato ci catapulta subito nel vivo, con il protagonista Dylan Faden impegnato ad affrontare minacce paranormali in una versione distorta di Manhattan. Nel corso del trailer vediamo le diverse forme dell'arma mutaforma, dalle lame gemelle a un massiccio martello capace di stordire anche gli avversari più imponenti.

Game of Thrones: Guerra per Westeros in un nuovo video Come era stato già anticipato dagli sviluppatori, Game of Thrones: Guerra per Westeros si è mostrato in un nuovo trailer del gameplay nel corso dell'ONL, consentendo di vedere più da vicino in cosa consista questo nuovo adattamento videoludico della celebre serie. Il video passa a mostrare il gameplay vero e proprio, caratterizzato da una classica visuale isometrica (dall'alto) tipica dei giochi strategici. Nell'ordine, vengono mostrati: la gestione di insediamenti e fortezze in legno e pietra; il controllo e lo schieramento di truppe sul campo di battaglia; l'interfaccia utente (UI) che mostra la selezione delle unità e il reclutamento di personaggi "Eroe", come Robb Stark.

Rayman Legends Retold balla la Macarena nel nuovo video Ubisoft ha colto l'occasione dell'ONL alla Gamescom 2026 per presentare il suo Rayman Legends Retold, con un trailer che ha messo in scena il protagonista all'interno di varie situazioni nel gioco, al ritmo della Macarena. Rayman Legends Retold è un remake dell'originale Legends che manterrà la struttura a scorrimento laterale che ha caratterizzato la serie, riproponendo la modalità cooperativa locale fino a quattro giocatori sulla stessa console, in un'esperienza che gli sviluppatori descrivono come un "caos irresistibile".

PUBG Ded.Net: un po' FPS, un po' roguelite PUBG Ded.Net si è mostrato all'ONL della Gamescom 2026 e si tratta di una variante del celebre sparatutto che si presenta con una struttura mista, un po' FPS e un po' roguelite, introducendo così una notevole variazione. PUBG Ded.Net è un nuovo FPS multigiocatore che unisce il gameplay da shooter a una progressione roguelite partita dopo partita, offrendo ai giocatori nuovi modi per sperimentare, adattarsi e plasmare il proprio approccio nello strano e imprevedibile mondo della Cascadia degli anni '90, in base a quanto riferito dagli sviluppatori.

Exodus ha finalmente una data di uscita Exodus ha una data di uscita, finalmente: il nuovo gioco di ruolo d'azione ad ambientazione fantascientifica da parte di Archetype Entertainment si è mostrato con un trailer all'Opening Night Live della Gamescom 2026 che ne ha annunciato anche la tempistica di lancio. Exodus sarà dunque disponibile il 7 aprile 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, cosa che pone dunque un riferimento preciso all'arrivo di questo atteso titolo che viene visto attualmente un po' come l'erede spirituale di Mass Effect, cosa che ovviamente lo pone in un particolare rilievo. Il nuovo trailer mostra qualche altra sezione del gamplay e qualche momento narrativo di Exodus, che sembra essere davvero una grande epopea fantascientifica, comprensiva di combattimenti spettacolari e momenti epici.

Warlock: Dungeons & Dragons, il nuovo gioco di DnD Warlock: Dungeons & Dragons si è mostrato alla Gamescom 2026 con un primo trailer, dando modo di vedere a cosa abbia lavorato Wizards of the Coast in ambito videoludico, con il nuovo progetto incentrato sul celebre franchise. Warlock: Dungeons & Dragons è un action RPG in terza persona che segue le regole del celebre gioco di ruolo classico. La descrizione ufficiale recita: "Vesti i panni di Kaatri, una guerriera esperta che stringe un patto pericoloso con Tasha per ritrovare qualcuno che ha perduto. Unisci magia proibita, incantesimi, rituali e armi ultraterrene per aprire nuove vie, creare vantaggi, svelare segreti e sconfiggere i mostri in modo creativo."

Il trailer di lancio di The Blood of Dawnwalker Durante l'Opening Night Live alla Gamescom 2026 abbiamo visto anche che il trailer di lancio di The Blood of Dawnwalker è uno spettacolo, e se non ci credete guardate qui sotto il video in questione. Il video ci ricorda infatti quali sono i presupposti narrativi di questo ambizioso action RPG a base di vampiri, ambientato nel XIV secolo, la cui trama ruota attorno alle vicende di un uomo che viene trasformato in un Diurno. La sua nuova condizione gli consente di agire come un essere umano di giorno e come un vampiro di notte, sfruttando le capacità di entrambe le sue nature per affrontare eventuali nemici e perseguire un percorso di crescita.

Annunciato 1001: Threads of Mizan Nel corso dell'Opening Night Live di questa notte è stato annunciato 1001: Threads of Mizan, un action cooperativo ispirato a Le mille e una notte, con un primo trailer di presentazione che ha mostrato qualcosa di alquanto peculiare. 1001: Threads of Mizan è stato presentato come una peculiare avventura d'azione cooperativa che può essere affrontata da soli o in un totale di 3 giocatori, ambientata in un vasto mondo ispirato al fantasy di ispirazione araba. Il gioco invita a sorvolare paesaggi mitici su agili tappeti volanti, affrontare jinn colossali che dominano l'orizzonte e scoprire una storia di tradimento che minaccia di distruggere l'equilibrio tra i regni. Ispirata ai racconti delle Mille e una notte, l'esperienza fonde esplorazione, combattimento e narrazione in un viaggio condiviso.

Il gameplay di Metro 2039 4A Games è salita sul palco dell'Opening Night Live per mostrare il gameplay di Metro 2039 con un nuovo trailer, mettendo in scena qualcosa del gameplay e delle nuove ambientazioni di questo atteso ritorno sulle scene. il nuovo trailer di gameplay di Metro 2039 svela dunque ulteriori dettagli sul passato oscuro e sulla misteriosa identità di The Stranger, mentre questi ricorre a un mix di azioni furtive e combattimenti senza esclusione di colpi per infiltrarsi in una Mosca occupata dal Novoreich. Il trailer ci consente inoltre di vedere qualcosa delle nuove ambientazioni di questo capitolo, dalla vita quotidiana nella stazione di Sevastopolskaya alla superficie mortalmente irradiata di Mosca

L'Agente 47 contro Snoop Dog Hitman World of Assassination pone l'Agente 47 contro Snoop Dogg nel nuovo trailer del gioco, che presenta il prossimo Celebrity Elusive Target: si tratta proprio del celebre rapper, che entrerà nel gioco nei panni di un nuovo bersaglio da eliminare. La nuova operazione ruota attorno a un personaggio chiamato Dr. Cyrus Cane, al quale gli agenti dovranno far assaggiare, a quanto pare, la sua stessa medicina. La presentazione gioca sul tema degli snack e descrive Cane come una figura legata a una nuova, irresistibile merenda che sta per conquistare il mondo. Il compito del giocatore sarà quindi mettere fine alla sua attività nel modo più discreto possibile, come previsto dalla formula degli Elusive Target.

Aion 2 è in arrivo Con l'uscita ormai non lontana, considerando che è fissata per il 5 ottobre, possiamo dire che Aion 2 è in arrivo, e il nuovo trailer pubblicato in occasione dell'Opening Night Live l'ha voluto ribadire di fronte a tutti. Sviluppato in Unreal Engine 5 all'interno di un mondo 36 volte più grande rispetto al capitolo originale di Aion, questo è l'unico MMORPG realizzato appositamente per il combattimento aereo. La verticalità è racchiusa nel DNA di Aion 2 e premia i giocatori capaci di pensare, e combattere, in tre dimensioni.

Afterworld, il nuovo strategico di Paradox Paradox Interactive ha presentato Afterworld all'Opening Night Live, un nuovo Grand Strategy post‑apocalittico in cui una banda di sopravvissuti deve ricostruire una civiltà tra wasteland ostili, risorse scarse e antiche tecnologie perdute. Afterworld è un nuovo strategico 4X ambientato in un Nord America post-apocalittico dove i resti dell'umanità devono ricostruire una civiltà sulle macerie del mondo precedente. Nel gioco ci ritroviamo a guidare una banda di sopravvissuti alle prese con risorse scarse, territori ostili e tecnologie perdute da riscoprire. Esplorare le wasteland, fondare insediamenti, stringere alleanze tribali o scontrarsi con cultisti, signori della guerra e gli enigmatici Ancients sarà fondamentale per espandere la propria nazione.

Mewgenics arriva su console Nel corso dell'ONL sono arrivate novità anche per Mewgenics, in particolare una data di uscita anche su console per il particolare gioco strategico a base di gatti da combattimento, che arriverà l'8 settembre su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, dopo il lancio su PC. Pubblicato da Nicalis e sviluppato da Edmund McMillen, Mewgenics è un particolare RPG con elementi strategici incentrato sulla creazione di un "esercito definitivo di gatti", da selezionare e far evolvere accuratamente per il combattimento.

Showa American Story tra azione e lati B Un nuovo trailer di Showa American Story ha dato modo di poter conoscere meglio questa stranissima produzione di Nekcom Entertainment che ci trasporta in un nord America post-apocalittico veramente bizzarro. Ambientato nell'anno Showa 66, Showa American Story racconta un mondo in cui il Giappone ha comprato la maggior parte degli Stati Uniti grazie al proprio potere economico, e un'ondata migratoria ha radicato saldamente la cultura giapponese all'interno del continente americano. Questo porta a una strana fusione delle due civiltà, tra conflitti iniziali e un successivo mix, e in tutto questo si inserisce l'incredibile avventura della procace Choko attraverso gli Stati Uniti.

Stage Tour ha una data di uscita RedOctane Games, gli autori di Guitar Hero, hanno annunciato la data di uscita di Stage Tour, nuovo rhythm game e naturale erede spirituale della celebre serie musicale, in occasione della Gamescom 2026. Si tratta di un classico rhythm game incentrato sul suonare le giuste note con il corretto ritmo: il gioco sarà disponibile dal 10 dicembre su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. Come in Guitar Hero, anche in Stage Tour i giocatori dovranno esibirsi seguendo le note a schermo, interpretando chitarrista, bassista, batterista o cantante grazie a periferiche dedicate.

Crazy Taxi: World Tour è sempre più folle Sega ha mostrato un nuovo e coloratissimo trailer di Crazy Taxi: World Tour in occasione della Gamescom 2026 che ci rimanda ancora una volta ai network test, che si svolgeranno dall'11 al 13 settembre e per cui sarà possibile registrarsi fino al 31 agosto. Sulle note di "Ten in 2010" dei mitici Bad Religion, Crazy Taxi: World Tour ha dimostrato di essere una reinterpretazione decisamente fedele alle origini del gioco di guida arcade a base di taxi, corse folli e musica con un notevole ammodernamento tecnologico sulla base classica. Nel gioco potremo sfrecciare a tutta velocità fra le strade di cinque città differenti, alle prese con situazioni di ogni genere e sfruttando gli scenari per spiccare salti mozzafiato, eseguire frenetiche derapate e manovre al limite.

Il periodo di uscita di Turok: Origins Saber Interactive è tornata a mostrare il suo Turok: Origins con un nuovo trailer all'Opening Night Live della Gamescom 2026, confermando anche il nuovo periodo di uscita previsto. Turok: Origins rappresenta il ritorno della nota serie incentrata su dinosauri e tecnologia arcana, nel quale torniamo nel mistico Ordine dei Turok, eroici guardiani dotati di un potere inimmaginabile, impegnati in una battaglia per la sopravvivenza contro feroci dinosauri e una terrificante minaccia aliena che mira a distruggere ogni forma di vita umana nella galassia.

Gravhounds, qualcosa di furry Tra le sorprese della serata c'è stato anche il trailer di presentazione di Gravhounds, che per un momento ha tinto di furry l'Opening Night Live, mettendo in scena un'ambientazione alquanto peculiare e personaggi piuttosto fuori dal comune. Gravhounds è un action builder cooperativo per uno-quattro giocatori che combina esplorazione, costruzione della base e combattimenti contro orde aliene in ambientazioni in cui la fisica viene simulata in maniera davvero accurata.

Transport Fever 3 ha una data di uscita Transport Fever 3 ha una data di uscita ed è stato mostrato durante l'ONL, consnensentendo così di scoprirne nuovi dettagli, iniziando con la data di uscita. Il gioco sarà disponibile dal 29 settembre su PC, Mac, Linux, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Transport Fever 3 è il nuovo capitolo nella simulazione di trasporti che consente di controllare diverse tipologie di veicoli e sistemi collegati a questi, fra trasporti aerei, di terra e marittimi. Si presenta come un'evoluzione in varie direzioni della serie, dando la possibilità di controllare un maggior numero di elementi su una scala più ampia.

Heroes of Might and Magic 3 Remake annunciato Tra le sorprese della serata, Heroes of Might and Magic 3 Remake è stato annunciato con un trailer di presentazione da parte di Ubisoft, che con questo ha intenzione di rilanciare il terzo capitolo della serie strategica con una nuova forma grafica. Heroes of Might and Magic 3 Remake è uno strategico a turni con ambientazione pseudo-mitologica, che ci riporta nel mondo di Erathia, rappresentato in questo caso con una grafica completamente rinnovata, migliorata e in 4K. Tutto il gioco ha dunque un aspetto completamente nuovo, sia per quanto riguarda gli scenari che i personaggi, con nuove animazioni ed effetti in grado di dare ulteriore vita al mondo di Heroes of Might and Magic.

No Law in un nuovo video No Law di Krafton è tornato a mostrarsi in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2026, dove è stato presentato un trailer di gameplay davvero intenso. Si tratta di un gioco dall'ambientazione "cyber-noir", inquadrato in prima persona e ambientato a Port Desire, una città portuale industriale e decadente dove la legge ha ormai lasciato spazio alla violenza e alla criminalità. Il protagonista è Grey Harker, un veterano segnato dalle esperienze militari e dalle gravi ferite riportate durante il suo ultimo incarico. Deciso a lasciarsi l'esercito alle spalle e condurre una vita tranquilla, Harker si ritrova però coinvolto in una vicenda che lo costringerà a tornare a confrontarsi con il lato più oscuro della città.

Colori e costruzioni per LEGO Skylines LEGO Skylines è tornato a mostrarsi con un trailer pieno di colori e costruzioni alla Gamescom 2026, dando modo di vedere qualcos'altro di questa particolare interpretazione del celebre city builder. Il video in questione ci mostra le molteplici possibilità di creazione degli edifici e della città, partendo dai servizi essenziali, come elettricità, cibo e acqua per arrivare a trasformarne la città in un luogo che gli abitanti adoreranno. "Costruisci case che facciano morire d'invidia i vicini. Ottimi posti di lavoro. Fantastici parchi. Negozi di ciambelle dietro ogni angolo, semplicemente perché sarebbe favoloso".

Cinder City e il suo mondo disturbante In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2026 abbiamo avuto modo di vedere Cinder City, uno sparatutto open-world in terza persona che si è mostrato con un trailer incentrato sul suo mondo disturbante. In Cinder City ci troviamo ad intepretare uno dei Cinderknight, combattenti dotati di abilità uniche, ed ergerci come una delle ultime linee di difesa contro maniaci Hyde, creature perverse e fazioni ostili che colpiscono senza preavviso. La città è però caduta e nessuno spazio è sicuro.

Ontos, il ritorno di Frictional Games Il thriller sci-fi Ontos è tornato a mostrarsi con un gameplay trailer in occasione della Gamescom 2026, confermando la capacità di Frictional Games nel creare mondi decisamente inquietanti, in questo caso con elementi da thriller fantascientifico. Ontos ci porta ai confini della realtà nei panni di Aditi Amani, chiamata a esplorare il Samsara, un ex albergo lunare creato dal padre: un brillante scienziato diventato profeta. Quella che nasce come una ricerca personale si trasforma rapidamente in un incubo fatto di inganni, oscurità e rivelazioni inquietanti sulla natura dell'esistenza.

There Are No Ghosts at the Grand, video e mese d'uscita Dopo diverse apparizioni, There Are No Ghosts at the Grand ha finalmente un mese d'uscita in accesso anticipato, fissato per dicembre 2026, cosa che se non altro mette un punto fermo a una lunga attesa per questa particolare avventura sovrannaturale. There Are No Ghosts at the Grand è un'avventura che combina restauro, esplorazione, enigmi e combattimenti contro gli spiriti, mischiando elementi sovrannaturali e un'atmosfera che può passare dal rilassante all'inquietante in ogni momento. Il protagonista, Chris David, eredita inaspettatamente un vecchio albergo inglese in rovina e ha soltanto 30 giorni e 30 notti per riportarlo al suo antico splendore. Il problema è che, quando cala il sole, l'edificio diventa un posto poco salubre in cui soggiornare.

Conigli combattenti in Zoopunk In occasione dell'Opening Night Live alla Gamescom 2026 è tornato a mostrarsi in trailer anche Zoopunk, peculiare titolo d'azione che vede conigli e altri animali antropomorfi scontrarsi in combattimenti alquanto violenti, nonostante l'aspetto di certe creature. Ambientato decenni prima degli eventi di F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Zoopunk amplia l'universo "Animal Punk" del gioco in questione, raccontando le turbolente origini di Torch City, una metropoli popolata da animali sull'orlo della rivoluzione. Si tratta di un gioco d'azione che ha per protagonista degli animali antropomorfi decisamente combattivi.

Final Fantasy 7 Revelation: nuovo trailer Non poteva mancare Square Enix con il suo Final Fantasy 7 Revelation, che si è infatti mostrato in un nuovo trailer in occasione dell'Opening Night Live alla Gamescom 2026, confermando peraltro il periodo di uscita previsto per la terza parte dell'ampia operazione di remake. Final Fantasy 7 Revelation sarà disponibile nella primavera del 2027 su tutte le piattaforme contemporaneamente, ovvero PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, diversamente da quanto accaduto con i capitoli precedenti. Il nuovo video ci mostra le minacce più grandi di questo nuovo capitolo, le Weapon, che i nostri eroi si ritroveranno ad affrontare. Il trailer mostra Ruby, Ultima Weapon e non solo. Il filmato mostra anche alcuni combattimenti e le capacità dei personaggi, anche in esplorazione, che possono planare, cavalcare chocobo e usare rampini.

The Witcher 3 Remastered è stato annunciato, gratis per i possessori dell'originale Ci aspettavamo notizie sulla nuova espansione, e invece è venuto fuori anche l'annuncio di The Witcher 3 Remastered in occasione dell'ONL 2026, una versione aggiornata del gioco con numerosi miglioramenti alla grafica, al gameplay e non solo. L'edizione include anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine. The Witcher 3 Remastered presenta una grafica rivista con texture migliorate, illuminazione globale rivista, HDR potenziato, oltre a ray tracing ottimizzato e path tracing su PC. Il fogliame è stato completamente rielaborato e l'intero mondo di gioco guadagna un livello di dettaglio superiore. Sul fronte del gameplay, il combattimento è stato reso più dinamico grazie a animazioni rinnovate, nuove mosse finali, la gestione delle telecamera rivista e comportamenti dei mostri più credibili. Anche la progressione è stata migliorata sotto molti aspetti. Una cosa particolarmente interessante, inoltre, è che The Witcher 3 Remastered verrà distribuito come aggiornamento gratuito per tutti coloro che possiedono l'originale, con la possibilità di ottenere così anche le due espansioni uscite in precedenza.