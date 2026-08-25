Exodus ha una data di uscita, annunciata con un trailer alla Gamescom 2026

Il trailer mostra qualcosa del gamplay e qualche momento narrativo di Exodus, che sembra essere davvero una grande epopea fantascientifica, comprensiva di combattimenti spettacolari e momenti epici.

Sarà dunque disponibile il 7 aprile 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, cosa che pone dunque un riferimento preciso all'arrivo di questo atteso titolo che viene visto attualmente un po' come l' erede spirituale di Mass Effect , cosa che ovviamente lo pone in un particolare rilievo.

Exodus , il nuovo gioco di ruolo d'azione ad ambientazione fantascientifica da parte di Archetype Entertainment, si è mostrato con un trailer all'Opening Night Live della Gamescom 2026 , annunciando anche la sua data di uscita .

Un'epopea fantascientifica

In Exodus, l'umanità è fuggita da una Terra morente, trovando una nuova casa in una galassia ostile: qui gli umani sono gli sfavoriti che lottano per la sopravvivenza.

Nei panni del Viaggiatore, il protagonista della storia è l'ultima speranza dell'umanità. Il compito è rubare armi e tecnologia aliene dagli esseri più potenti dell'universo, i Celestiali, che rappresentano anche il più grande nemico dell'umanità.

Tutto questo comporta però un importante intoppo: la dilatazione del tempo. In qualità di Viaggiatori impegnati in missioni interstellari, i giorni che ci troviamo a trascorrere nelle missioni corrispondono a decenni a casa, cosa che impone scelte importanti e sacrifici che influiscono sull'andamento della storia e del mondo di gioco.

Questa è la principale caratteristica peculiare del gioco: il tempo sarà relativo e i giorni che passano per il protagonista possono corrispondere a decenni a casa, portando a conseguenze imprevedibili che possono cambiare il mondo di riferimento.

In precedenza, avevamo visto il gioco con un trailer ai The Game Awards 2025.