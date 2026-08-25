Exodus ha una data di uscita, annunciata con un trailer alla Gamescom 2026

Exodus, il nuovo gioco di ruolo d'azione ad ambientazione fantascientifica da parte di Archetype Entertainment, si è mostrato con un trailer all'Opening Night Live della Gamescom 2026, annunciando anche la sua data di uscita.
Sarà dunque disponibile il 7 aprile 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, cosa che pone dunque un riferimento preciso all'arrivo di questo atteso titolo che viene visto attualmente un po' come l'erede spirituale di Mass Effect, cosa che ovviamente lo pone in un particolare rilievo.
Il trailer mostra qualcosa del gamplay e qualche momento narrativo di Exodus, che sembra essere davvero una grande epopea fantascientifica, comprensiva di combattimenti spettacolari e momenti epici.
Un'epopea fantascientifica
In Exodus, l'umanità è fuggita da una Terra morente, trovando una nuova casa in una galassia ostile: qui gli umani sono gli sfavoriti che lottano per la sopravvivenza.
Nei panni del Viaggiatore, il protagonista della storia è l'ultima speranza dell'umanità. Il compito è rubare armi e tecnologia aliene dagli esseri più potenti dell'universo, i Celestiali, che rappresentano anche il più grande nemico dell'umanità.
Tutto questo comporta però un importante intoppo: la dilatazione del tempo. In qualità di Viaggiatori impegnati in missioni interstellari, i giorni che ci troviamo a trascorrere nelle missioni corrispondono a decenni a casa, cosa che impone scelte importanti e sacrifici che influiscono sull'andamento della storia e del mondo di gioco.
Questa è la principale caratteristica peculiare del gioco: il tempo sarà relativo e i giorni che passano per il protagonista possono corrispondere a decenni a casa, portando a conseguenze imprevedibili che possono cambiare il mondo di riferimento.
In precedenza, avevamo visto il gioco con un trailer ai The Game Awards 2025.