Abbiamo giocato a Exodus: un'ora in compagnia dell'erede di Mass Effect

Un'ora che è bastata a confermare quello che già si sapeva: Wizards of the Coast vuole il suo Mass Effect e non fa nulla per nasconderlo.

Gamescom 2026 ha chiuso i battenti da pochi giorni e nella settimana di Colonia uno degli appuntamenti più attesi era quello con Exodus, l'RPG di fantascienza di Archetype Entertainment . Lo studio di Austin fondato da veterani BioWare si è presentato in fiera con due carte pesanti: la data di uscita, svelata all'Opening Night Live del 25 agosto e fissata al 7 aprile 2027, e una sessione riservata alla stampa di circa un'ora, durante la quale abbiamo avuto modo di mettere le mani sul gioco per la prima volta.

Un eroe, la sua squadra, l’universo da salvare

È stato sia difficile, sia molto facile sedersi per giocare ad Exodus: complesso è stato il provare a capire il passato dell'eroe e dei suoi compagni, il perché fossero già nei guai fino al collo o il provare empatia per le loro disavventure o per i personaggi incrociati. Una sensazione più che comprensibile, dato che ci siamo trovati catapultati in medias res, ovvero nel bel mezzo di una missione da risolvere principalmente col fucile in mano.

Questo, però, ha consentito immediatamente di provare una sensazione di déjà-vu, dato che, sotto il profilo del gameplay, Exodus sembra essere in tutto e per tutto un'evoluzione di Mass Effect. La base è quella di uno sparatutto in terza persona con le coperture: il protagonista, infatti, spara e si muove con assoluta precisione all'interno degli scenari, si sposta da un riparo all'altro agilmente, può schivare con un balzo i colpi nemici e può utilizzare una buona varietà di armi da fuoco e granate.

La differenza più grande con The Expanse: Osiris Reborn, altro gioco di fantascienza che abbiamo provato alla Gamescom e che vuole provare ad essere il "nuovo Mass Effect", oltre alla dinamicità del protagonista, è la possibilità di usare elementi fantasy per rendere più gustoso il combattimento: tra abilità in grado di congelare i nemici (ed eventualmente le piattaforme semoventi), capacità ninja che fanno attaccare alle spalle e bombardamenti a tappeto, c'è una grande varietà di mosse, oltretutto spettacolari.

Come da tradizione, richiamando un menù circolare si rallenta il tempo e si potrà dare degli ordini ai compagni di viaggio, a volte puntuali (come per esempio che abilità utilizzare), altre più liberi (attacca, riparati), che poi loro eseguiranno in base all'equipaggiamento e alla situazione sul campo di battaglia.

L'elemento fantastico ha consentito agli sviluppatori anche di costruire una missione più variegata rispetto a quella di The Expanse, con ponti invisibili da costruire, creature originali con le quali interagire o combattere (come una piccola "rana" che sembra essere a capo del pianeta nel quale siamo capitati), e veri e propri boss da abbattere a suon di abilità speciali.

Proprio uno di questi, un'enorme creatura che caricava imbizzarrita, ha chiuso la demo: più che un avversario intelligente, era coriaceo, ma ha consentito di vedere il dinamismo del gameplay. Per sopravvivere, infatti, bisognava schivare le sue cariche all'ultimo momento, per poi bloccarlo a terra con l'abilità congelante e colpirlo da vicino col calcio del fucile. Dopo una decina di passaggi il gioco era fatto.