For Honor è gratis su PC per pochi giorni: riscattatelo subito

Il titolo appartiene a una fase in cui Ubisoft investiva maggiormente in nuove proprietà intellettuali e possiamo definirlo un simulatore di combattimenti all'arma bianca multiplayer, in cui è possibile scegliere una tra cinque diverse fazioni: Cavalieri, Samurai, Vichinghi, Outlanders e Wu-Lin.

Tanti contenuti

Sebbene il multiplayer rappresenti il cuore dell'esperienza, il gioco comprende anche una campagna per giocatore singolo e contenuti PvE oltre alle modalità PvP.

Il gioco non ha mantenuto i livelli di popolarità raggiunti durante il suo periodo di maggiore successo, tra il 2017 e il 2018, ma è comunque ancora attivo: su Steam ha raggiunto recentemente un picco di circa 8.000 giocatori contemporanei, un dato che testimonia la presenza di una community ancora sufficientemente ampia per trovare partite anche nel 2026, foraggiata da quasi dieci anni di aggiornamenti che hanno modificato il gioco e aggiunto tanti contenuti.

Come detto, il regalo, che potete riscattare dalla pagina ufficiale, arriva nell'ambito dei festeggiamenti per il 40° anniversario di Ubisoft, accompagnati da una serie di sconti sul catalogo del publisher. Se vi interessa fare qualche affare, potete partire dalla homepage dell'Ubisoft Store.