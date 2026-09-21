Come gira Silent Hill: Townfall su PS5 e PS5 Pro? Un video confronta le due console

Come gira Silent Hill: Townfall su PS5 e PS5 Pro? ElAnalistaDeBits ha prontamente risposto a questa domanda pubblicando l'immancabile video confronto che mette una di fianco all'altra le due versioni del survival horror prodotto da Konami.
Partiamo dai numeri: il gioco offre due modalità grafiche, Qualità e Prestazioni, che puntano a offrire da una parte una presentazione ricca di dettagli ma vincolata ai 30 frame al secondo, dall'altra una soluzione di compromesso che però raggiunge i 60 fps.
Su PlayStation 5 base ciò si traduce in una risoluzione pari circa 1440p effettivi in modalità Qualità e circa 1080p effettivi in modalità Prestazioni, in entrambi i casi portati a 2160p grazie alla Temporal Super Resolution dell'Unreal Engine 5.
Su PlayStation 5 Pro, sorprendentemente, i valori di partenza sono gli stessi: circa 1440p per la modalità Qualità e circa 1080p per la modalità Prestazioni, ma l'upscaling viene affidato in questo caso alla PlayStation Spectral Super Resolution.
Un'esperienza solida
Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi, Silent Hill: Townfall sorprende grazie a un approccio interessante e per certi versi originale, che spinge il gioco a reinventarsi di continuo pur garantendo gli elementi imprescindibili del franchise.
Ci si ritrova infatti a esplorare le strade di St. Amelia avvolti in un'atmosfera opprimente, finendo per essere coinvolti in situazioni davvero spaventose o alle prese con enigmi brillanti, specie quelli legati al funzionamento dei dispositivi.
Abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Silent Hill: Townfall.