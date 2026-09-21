I primi voti di Silent Hill: Townfall sono positivi, descrivendo un horror peculiare ma riuscito

Sono giunte stamattina di buon ora le recensioni di Silent Hill: Townfall, i cui primi voti emergono come positivi, premiando il nuovo capitolo come un survival horror peculiare e sperimentale ma riuscito, tutto sommato.
Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Silent Hill: Townfall per saperne di più: il gioco al momento ha un voto medio su Metacritic di 81, mentre su Opencritic si trova attualmente a 82, ma le recensioni non sono ancora moltissime, dunque è possibile che il voto si debba ancora assestare, sebbene il fatto che rimanga intorno all'80 sia molto probabile, a questo punto.
Non era scontato: il gioco affidato a Screen Burn presenta elementi piuttosto diversi da quelli caratteristici della serie, prendendosi delle libertà che potevano risultare alquanto controverse, invece sembra sia stato accolto generalmente in maniera molto positiva.
I primi voti emersi online
La maggior parte delle valutazioni si concentra intorno all'80, dimostrando un notevole apprezzamento per questa reinterpretazione di Silent Hill, che propone una storia inquietante completamente inedita ma in qualche modo collegata ad alcune tematiche tipiche della serie Konami.
Come abbiamo visto, Silent Hill Townfall sposta l'azione nella cittadina scozzese di St. Amelia nel 1996, dove Simon Ordell si ritrova a dover indagare sugli eventi accaduti nel luogo in questione e scoprire frammenti del proprio passato.
Vediamo dunque alcune delle valutazioni raccolte finora dal gioco su internet:
- Digital Spy - 100
- DualShockers - 90
- PlayStation Lifestyle - 90
- Slant Magazine - 90
- GamingBolt - 90
- Game Rant - 90
- Meristation - 85
- Press Start Australia - 85
- Game Informer - 83
- IGN - 80
- TechRadar - 80
- PlayStation Universe - 80
- Multiplayer.it - 80
- Console Creatures - 70
- Push Square - 70
- Insider Gaming - 70
- Metro GameCentral - 70
- The Outerhaven - 60
Per quanto riguarda le valutazioni, gli elementi che emergono come più apprezzati sono la storia e la grande atmosfera data dall'ottima costruzione dello scenario, che arricchisce in maniera convincente l'immaginario di Silent Hill.
Sul fronte delle critiche, in molti menzionano alcuni elementi del gameplay come le fasi d'azione: i combattimenti e gli elementi stealth risultano sicuramente come meno riusciti rispetto alle caratteristiche narrative.
Durante la Gamescom 2026 abbiamo visto il cast degli attori nel trailer dedicato.