I primi voti di Silent Hill: Townfall sono positivi, descrivendo un horror peculiare ma riuscito

Sono giunte stamattina di buon ora le recensioni di Silent Hill: Townfall, i cui primi voti emergono come positivi, premiando il nuovo capitolo come un survival horror peculiare e sperimentale ma riuscito, tutto sommato.

Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Silent Hill: Townfall per saperne di più: il gioco al momento ha un voto medio su Metacritic di 81, mentre su Opencritic si trova attualmente a 82, ma le recensioni non sono ancora moltissime, dunque è possibile che il voto si debba ancora assestare, sebbene il fatto che rimanga intorno all'80 sia molto probabile, a questo punto.

Non era scontato: il gioco affidato a Screen Burn presenta elementi piuttosto diversi da quelli caratteristici della serie, prendendosi delle libertà che potevano risultare alquanto controverse, invece sembra sia stato accolto generalmente in maniera molto positiva.