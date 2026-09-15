Mancano pochi giorni all'uscita di Silent Hill: Townfall, assicurati la tua copia PS5 prenotandolo su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Silent Hill: Townfall al prezzo finale d'acquisto di 49,99€. Puoi prenotarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Silent Hill: Townfall è un horror psicologico di sopravvivenza indipendente e autoconclusivo, ambientato nella fredda e isolata Scozia del 1996. Il protagonista è Simon Ordell, richiamato sull'isola di St. Amelia con il compito di "sistemare le cose". Una volta arrivato, Simon si ritrova davanti a una città silenziosa e apparentemente abbandonata, completamente avvolta da una fitta nebbia.