Mancano pochi giorni all'uscita di Silent Hill: Townfall, assicurati la tua copia PS5 prenotandolo su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Silent Hill: Townfall al prezzo finale d'acquisto di 49,99€. Puoi prenotarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Silent Hill: Townfall è un horror psicologico di sopravvivenza indipendente e autoconclusivo, ambientato nella fredda e isolata Scozia del 1996. Il protagonista è Simon Ordell, richiamato sull'isola di St. Amelia con il compito di "sistemare le cose". Una volta arrivato, Simon si ritrova davanti a una città silenziosa e apparentemente abbandonata, completamente avvolta da una fitta nebbia.
Ulteriori dettagli sul gioco
Spinto dal desiderio di comprendere il proprio legame con quel luogo e con i suoi abitanti, Simon decide di addentrarsi sempre più nella città. Durante l'esplorazione inizierà a ricostruire frammenti di un passato che torna lentamente in superficie, portando alla luce una verità che sembra voler emergere a ogni costo.
L'esperienza si svolge completamente in prima persona e richiede al protagonista di esplorare l'ambiente, fuggire dalle minacce e cercare di sopravvivere utilizzando una varietà limitata di armi e strumenti. Tra questi c'è la CRTV, una particolare televisione portatile capace di sintonizzarsi su segnali instabili.
Il viaggio di Simon sarà caratterizzato da fughe convulse, combattimenti frenetici ed enigmi legati alla narrazione. Ogni elemento contribuirà a svelare gradualmente ciò che si nasconde sotto l'apparente abbandono di St. Amelia.