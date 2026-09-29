Silent Hill Townfall promosso su PS5 e PS5 Pro da Digital Foundry, ma su PC servono patch correttive

Silent Hill: Townfall è arrivato su PS5 e PC, e Digital Foundry ha pubblicato una prima analisi tecnica che, pur non essendo ancora definitiva, delinea chiaramente lo stato del gioco al lancio. Il verdetto è positivo sulle console Sony, mentre la versione PC mostra problemi tali da richiedere interventi urgenti.

Sul piano visivo, Digital Foundry afferma che Townfall è un titolo estremamente curato: l'atmosfera cupa e soffocante tipica della serie è resa con grande efficacia grazie a una gestione della nebbia volumetrica di alta qualità, un'illuminazione indiretta ricca e ambienti modellati con grande dettaglio. La scelta della visuale in prima persona amplifica la tensione, mentre l'adozione del Lumen di Unreal Egine 5 in modalità hardware su tutte le configurazioni garantisce riflessi molto più credibili rispetto alle soluzioni software. Rimane però una particolarità: il protagonista non appare nei riflessi, scelta probabilmente legata alla complessità di gestire animazioni e modelli in un titolo in prima persona.