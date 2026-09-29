Silent Hill Townfall promosso su PS5 e PS5 Pro da Digital Foundry, ma su PC servono patch correttive

Silent Hill: Townfall è arrivato su PS5 e PC, e Digital Foundry ha pubblicato una prima analisi tecnica che, pur non essendo ancora definitiva, delinea chiaramente lo stato del gioco al lancio. Il verdetto è positivo sulle console Sony, mentre la versione PC mostra problemi tali da richiedere interventi urgenti.
Sul piano visivo, Digital Foundry afferma che Townfall è un titolo estremamente curato: l'atmosfera cupa e soffocante tipica della serie è resa con grande efficacia grazie a una gestione della nebbia volumetrica di alta qualità, un'illuminazione indiretta ricca e ambienti modellati con grande dettaglio. La scelta della visuale in prima persona amplifica la tensione, mentre l'adozione del Lumen di Unreal Egine 5 in modalità hardware su tutte le configurazioni garantisce riflessi molto più credibili rispetto alle soluzioni software. Rimane però una particolarità: il protagonista non appare nei riflessi, scelta probabilmente legata alla complessità di gestire animazioni e modelli in un titolo in prima persona.
Bene su PS5, ma su PC ci sono dei problemi
Entrando più nello specifico delle differenze tra le versioni, Digital Foundry afferma che su PS5 Townfall offre prestazioni generalmente solide, con qualche sporadico stutter, un problema ricorrente nei giochi basati su Unreal Engine 5. Gli scatti sono perlopiù confinati alle cutscene e risultano mitigabili tramite VRR. La risoluzione interna varia tra 1080p e 1152p in modalità qualità, mentre la modalità performance scende tra 792p e 864p, il che comporta uno shimmering evidente nelle scene più contrastate.
PS5 Pro offre un salto netto: circa 1620p in qualità e 1215p in performance, con PSSR che stabilizza la base a 1440p e 864p rispettivamente, migliorando la stabilità temporale rispetto al TSR standard.
La situazione cambia radicalmente su PC. Nonostante una buona scalabilità (ad esempio, stando ai test una RTX 4060 può gestire 1440p e persino 4K con DLSS Performance e ray tracing disattivato) il gioco è afflitto da pesante stuttering da compilazione shader e da traversal stutter più marcato rispetto alle versioni console. Dei problemi che, specialmente in un horror, spezzano completamente la tensione.
Digital Foundry segnala inoltre l'assenza del frame generation integrato in UE5, l'uso forzato di un vecchio modello DLSS nonostante la presenza del DLL di DLSS 4.0, e la necessità di modificare file di configurazione per disattivare effetti come l'effetto grana e l'aberrazione cromatica. A questo proposito segnaliamo che il team di sviluppo a questo proposito ha già comunicato di essere al lavoro su una patch correttiva mirata per risolvere i problemi prestazionali per PC.