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Le vendite di Gears of War: E-Day procedono a rilento su Steam?

Stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, sembra che le vendite di Gears of War: E-Day stiano procedendo a rilento su Steam, nonostante il lancio ormai imminente.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/09/2026
I protagonisti di Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Secondo le stime effettuate da Alinea Analytics, le vendite di Gears of War: E-Day stanno procedendo a rilento su Steam: ad oggi il prequel della serie Microsoft avrebbe piazzato circa 120.000 prenotazioni, per un incasso pari a quasi sette milioni di dollari.

Sebbene i fattori da considerare per le esclusive Xbox siano molteplici, non ultima ovviamente l'incidenza del Game Pass, si tratta di numeri non eccezionali se rapportati a un titolo così importante, che punta a rilanciare in maniera ambiziosa la saga creata originariamente da Epic Games.

A maggior ragione se pensiamo che il lancio è ormai alle porte e fra una manciata di ore sarà disponibile l'accesso anticipato per gli utenti che hanno deciso di acquistare la costosa Premium Edition, elemento questo che avrebbe dovuto imprimere un'accelerazione alle vendite.

La vostra pizza non ha scampo con il tagliapizza ufficiale di Gears of War: E-Day La vostra pizza non ha scampo con il tagliapizza ufficiale di Gears of War: E-Day

A tal proposito, nelle ultime sei settimane sarebbero stati piazzati meno di ventimila preorder, a conferma di ritmi tutt'altro che sostenuti ma che pare quantomeno siano in crescita.

Meglio di Halo, ma molto peggio dei blockbuster

Al netto di numeri che non sono ancora ufficiali, come abbiamo spiegato, le attuali vendite di Gears of War: E-Day su Steam avrebbero già superato quelle totalizzate da Halo: Campaign Evolved nello stesso periodo precedente al lancio.

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Andando però a fare un confronto con blockbuster attuali come Wardogs, che di copie pre-lancio ne ha vendute quasi 570.000, è chiaro che la distanza è considerevole. Restando in casa Microsoft, Call of Duty ha piazzato circa 450.000 prenotazioni su Steam nella stessa finestra temporale.

E i precedenti episodi?

Non ci sono dati di vendita precisi, ma sappiamo che Gears 5 potrebbe aver totalizzato 1,75 milioni di copie vendute su Steam, mentre la remaster Gears of War: Reloaded dovrebbe essersi piazzato molto più sotto, con qualcosa come 280.000 copie vendute.

Tai Kaliso in Gears of War: E-Day
Tai Kaliso in Gears of War: E-Day

Naturalmente la situazione potrebbe cambiare anche in maniera decisa già nel corso del periodo in accesso anticipato, per poi consolidarsi dopo l'uscita ufficiale, ma è chiaro che chi sperava in numeri molto più importanti per un prequel così atteso potrebbe rimanere deluso.

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