Le vendite di Gears of War: E-Day procedono a rilento su Steam?

Secondo le stime effettuate da Alinea Analytics, le vendite di Gears of War: E-Day stanno procedendo a rilento su Steam: ad oggi il prequel della serie Microsoft avrebbe piazzato circa 120.000 prenotazioni, per un incasso pari a quasi sette milioni di dollari.

Sebbene i fattori da considerare per le esclusive Xbox siano molteplici, non ultima ovviamente l'incidenza del Game Pass, si tratta di numeri non eccezionali se rapportati a un titolo così importante, che punta a rilanciare in maniera ambiziosa la saga creata originariamente da Epic Games.

A maggior ragione se pensiamo che il lancio è ormai alle porte e fra una manciata di ore sarà disponibile l'accesso anticipato per gli utenti che hanno deciso di acquistare la costosa Premium Edition, elemento questo che avrebbe dovuto imprimere un'accelerazione alle vendite.

A tal proposito, nelle ultime sei settimane sarebbero stati piazzati meno di ventimila preorder, a conferma di ritmi tutt'altro che sostenuti ma che pare quantomeno siano in crescita.