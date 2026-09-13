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Gears of War: E-Day si mostra in un toccante trailer cinematografico

Un nuovo e toccante trailer "musicale" è stato pubblicato per Gears of War: E-Day, che mostra la faccia più drammatica e struggente dello scontro nel giorno dell'emersione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   13/09/2026
Il logo di Gears of War
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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La comunicazione su Gears of War si è spesso giocata sui forti contrasti fra la violenza estrema di alcune scene e risvolti emotivi più delicati, e anche questo nuovo trailer di Gears of War: E-Day prosegue in questa tradizione, con un video cinematografico particolarmente toccante.

Il nuovo trailer "Adagio" mostra tutto il dramma del Giorno dell'Emersione in una breve sequenza con montaggio alternato, che mostra da una parte i protagonisti alle prese con l'orda delle locuste in un combattimento furioso e, dall'altra, alcuni sopravvissuti che si nascondono in un edificio.

La particolarità è data dal fatto che l'unico accompagnamento audio è fornito da un adattamento dell'Adagio per Archi di Samuel Barber, una musica struggente che sostituisce qualsiasi suono della guerra.

Una visione struggente

Gears of War: E-Day è il nuovo capitolo della serie di The Coalition, in arrivo il 6 ottobre su PC e Xbox Series X|S anche attraverso Xbox Game Pass: come annunciato dalla CEO della compagnia, si tratta di un'esclusiva console, dunque non uscirà su altre piattaforme.

Il gioco racconta eventi precedenti al primo capitolo della serie, costituendo dunque un prequel che mette in scena per la prima volta gli antefatti e la costituzione della Squadra Delta.

Gears of War: E-Day, The Coalition guarda al passato per costruire un Gears moderno Gears of War: E-Day, The Coalition guarda al passato per costruire un Gears moderno

In Gears of War: E-Day assisteremo dunque al Giorno dell'Emersione, ovvero l'inizio dell'invasione delle Locuste sul pianeta Sera e l'avvio della grande guerra raccontata poi negli altri capitoli della serie.

Il gioco è stato già protagonista di un periodo di beta per il multiplayer e a quanto pare potrebbe essere il primo gioco Xbox con un "Platino".

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