Gears of War: E-Day si mostra in un toccante trailer cinematografico

La comunicazione su Gears of War si è spesso giocata sui forti contrasti fra la violenza estrema di alcune scene e risvolti emotivi più delicati, e anche questo nuovo trailer di Gears of War: E-Day prosegue in questa tradizione, con un video cinematografico particolarmente toccante.
Il nuovo trailer "Adagio" mostra tutto il dramma del Giorno dell'Emersione in una breve sequenza con montaggio alternato, che mostra da una parte i protagonisti alle prese con l'orda delle locuste in un combattimento furioso e, dall'altra, alcuni sopravvissuti che si nascondono in un edificio.
La particolarità è data dal fatto che l'unico accompagnamento audio è fornito da un adattamento dell'Adagio per Archi di Samuel Barber, una musica struggente che sostituisce qualsiasi suono della guerra.
Una visione struggente
Gears of War: E-Day è il nuovo capitolo della serie di The Coalition, in arrivo il 6 ottobre su PC e Xbox Series X|S anche attraverso Xbox Game Pass: come annunciato dalla CEO della compagnia, si tratta di un'esclusiva console, dunque non uscirà su altre piattaforme.
Il gioco racconta eventi precedenti al primo capitolo della serie, costituendo dunque un prequel che mette in scena per la prima volta gli antefatti e la costituzione della Squadra Delta.
In Gears of War: E-Day assisteremo dunque al Giorno dell'Emersione, ovvero l'inizio dell'invasione delle Locuste sul pianeta Sera e l'avvio della grande guerra raccontata poi negli altri capitoli della serie.
Il gioco è stato già protagonista di un periodo di beta per il multiplayer e a quanto pare potrebbe essere il primo gioco Xbox con un "Platino".