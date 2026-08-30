Gears of War: E-Day, The Coalition guarda al passato per costruire un Gears moderno

Con Gears of War: E-Day , The Coalition vuole riportare la serie alle caratteristiche che ne hanno determinato il successo originale, senza inseguire modelli o tendenze provenienti da altri franchise. Dopo quasi vent'anni dal debutto di Gears of War e oltre dieci anni dalla presa in carico della serie da parte dello studio, gli sviluppatori puntano quindi su un ritorno ai suoi elementi distintivi: combattimenti ravvicinati e intensi, armi potenti e tanta azione.

Ritorno alle origini

Parlando con GamesRadar+ durante la Gamescom 2026, il creative director Matt Searcy ha spiegato che l'obiettivo principale è "essere conosciuti per ciò che Gears è già". Secondo Searcy, la serie è sempre stata "una delle migliori, probabilmente, nel campo degli sparatutto con coperture", anche grazie alla mancanza di compromessi con la violenza.

L'idea alla base di E-Day è quindi costruire un gioco moderno partendo dai principi che hanno reso celebri i primi capitoli. "Alla fine, lo abbiamo costruito attorno ai pilastri che hanno reso grandi i giochi originali. E se costruissimo semplicemente un gioco moderno, con un nuovo motore da zero, basandoci su quei pilastri? La risposta breve alla domanda su cosa vogliamo essere conosciuti creativamente è: tutte le cose che hanno fatto presa su Gears fin dall'inizio", ha spiegato Searcy. Quindi una ripresa della visione di Cliff Bleszinski, il padre della serie.

Questo non significa però riproporre semplicemente il passato. The Coalition vuole che il nuovo capitolo abbia una propria identità e che "il gioco sembri nuovo", ma ha scelto di cercare questa evoluzione guardando soprattutto all'interno della serie, piuttosto che confrontarsi con ciò che stanno facendo altri franchise.

"Lo abbiamo affrontato guardando a noi stessi e non guardando all'esterno, verso altri franchise", ha aggiunto Searcy. Un approccio che si riflette anche nelle scelte relative al modello di gioco: recentemente The Coalition ha preso le distanze dalle forme di monetizzazione più aggressive degli sparatutto moderni, promettendo un ritorno a quelli che ha definito i "bei vecchi tempi".

Anche Nicole Fawcette, brand director di The Coalition, sottolinea il legame tra E-Day e la tradizione della serie. Gears of War è sempre stato un franchise capace di spingere i limiti dell'hardware e della grafica e, secondo Fawcette, l'attuale team condivide in parte quella stessa eredità che in passato apparteneva a Epic Games.

La dirigente descrive inoltre uno studio composto da sviluppatori che hanno raggiunto un'elevata maturità professionale proprio lavorando sulla serie. "È semplicemente un team che cerca di dare il meglio di sé con un franchise che ama", afferma Fawcette, aggiungendo che tutti stanno mettendo "ogni singolo sforzo possibile per portarlo alla vita".

Ambientato durante l'E-Day, l'evento che dà origine alla guerra contro le Locuste, Gears of War: E-Day uscirà il 6 ottobre 2026 su PC e Xbox Series X e S.