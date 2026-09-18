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The Blood of Dawnwalker avrà il New Game Plus, ma il director non vuole condividere un dettaglio fondamentale

Il team di The Blood of Dawnwalker ha deciso che realizzerà la modalità New Game Plus per il GDR d'azione, ma il director per il momento non vuole dirci quando sarà realizzata.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/09/2026
The Blood of Dawnwalker
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The Blood of Dawnwalker si è rivelato un successo e il team di sviluppo sta già cercando scrittori per lavorare a un seguito. Nel frattempo però la compagnia continuerà a supportare il titolo attuale e nello specifico realizzerà una modalità New Game Plus.

Il director Konrad Tomaszkiewicz ne ha parlato recentemente in una diretta su YouTube di PlayStation Polonia.

Cosa sappiamo sulla modalità NG+ di The Blood of Dawnwalker

Tomaszkiewicz ha dichiarato, parlando della modalità New Game Plus: "È in arrivo, ma non vi dirò quando". Dovremo quindi attendere che il team sia pronto a condividere dettagli più precisi.

Una modalità New Game Plus è in realtà un'ottima notizia per i giocatori completisti, visto che in una sola partita è veramente difficile vedere tutti i contenuti e acquisire tutti i potenziamenti, quindi a un secondo giro - portandosi dietro i poteri già acquisiti - si potrebbe vedere ciò che al primo tentativo si è dovuto ignorare.

Il sequel di The Blood of Dawnwalker potrebbe non avere un timer Il sequel di The Blood of Dawnwalker potrebbe non avere un timer

Va detto che Rebel Wolves non ha precisato come funzionerebbe la modalità New Game Plus, quindi non sappiamo quali possibilità avrebbero i giocatori, come sarebbe gestita la difficoltà e via dicendo. Dovremo attendere per scoprire di più.

Se volete giocare su PC ma non vi ispira avere un timer, sappiamo che la mod più popolare di The Blood of Dawnwalker semplifica molto la gestione del tempo.

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