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The Blood of Dawnwalker ha il suo trailer dei riconoscimenti

La stampa internazionale ha molto apprezzato The Blood of Dawnwalker, come dimostra l'immancabile trailer dei riconoscimenti ottenuti dal gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/09/2026
Il protagonista di The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
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The Blood of Dawnwalker ha il suo trailer dei riconoscimenti, una carrellata fatta di voti e citazioni che confermano come la stampa internazionale abbia accolto con entusiasmo il titolo d'esordio di Rebel Wolves.

Come si può vedere già dai primi istanti del video, il gioco ha ricevuto valutazioni eccellenti e c'è chi lo ha descritto come un serio contentende per il titolo di Game of the Year, nonché come un titolo assolutamente da non perdere, che bisogna giocare a tutti i costi.

A determinare questo successo è stato il sapiente mix messo a punto dal team di sviluppo polacco, che ha unito un'ambientazione suggestiva come quella dell'Europa del quindicesimo secolo a tematiche sovrannaturali, a partire naturalmente dalla leggenda dei vampiri.

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Il protagonista stesso appartiene per metà a questa razza di creature della notte, essendo stato morso da un potente vampiro che tiene in ostaggio la sua famiglia e che dovrà sconfiggere entro trenta giorni.

Un centro perfetto?

The Blood of Dawnwalker ha subito superato il milione di copie vendute, a conferma di un successo che si spinge ben al di là della sola critica e ha coinvolto tantissime persone, ponendo le basi per una saga che ha già un secondo capitolo confermato.

Coen e i suoi straordinari poteri non si fermeranno insomma a una sola avventura, ma li ritroveremo in futuro nell'ambito di una nuova e appassionante esperienza, sicuramente ancora più ricca e spettacolare.

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