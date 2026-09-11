Il nuovo trailer di Control Resonant riassume la storia finora

Remedy ha pubblicato un nuovo trailer di Control Resonant . Il filmato ripercorre gli eventi principali della serie , così da arrivare preparati al lancio del gioco, previsto per il 24 settembre su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Dai pericoli della Oldest House alle strade invase di Manhattan

Il primo Control si apre con l'arrivo di Jesse Faden al Federal Bureau of Control, un'agenzia governativa segreta che indaga fenomeni paranormali e oggetti capaci di alterare la realtà. Jesse entra nel quartier generale, la Oldest House, alla ricerca del fratello Dylan, scomparso anni prima, convinta che il Bureau sia coinvolto. L'edificio, però, si rivela un luogo vivo e mutevole, un labirinto che cambia forma e nasconde poteri, minacce e verità sepolte.

Ben presto Jesse si ritrova coinvolta in una crisi improvvisa: una forza misteriosa, l'Hiss, ha preso il controllo di molte persone all'interno del Bureau, trasformandole in nemici pericolosi. Nel tentativo di capire cosa stia accadendo, Jesse scopre di avere un legame speciale con la Oldest House e con gli oggetti paranormali custoditi al suo interno, un legame che la spinge a diventare parte dell'organizzazione e a indagare più a fondo sul passato del Bureau e sul proprio.

Control Resonant si svolge diversi anni dopo gli eventi del primo capitolo e ci mette nei panni di Dylan Faden, costretto ad affrontare nuove minacce paranormali tra le strade distorte di Manhattan mentre cerca di ritrovare la sorella. La città diventa il nuovo epicentro delle anomalie, e Dylan dovrà confrontarsi con entità sconosciute e con il peso del proprio passato.