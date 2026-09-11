Tim Willits, chief creative officer di Saber Interactive, ha spiegato che Warhammer 40.000: Space Marine 3 sfrutterà la tecnologia di Toxic Commando, andando a proporre un'ulteriore evoluzione del motore grafico che il team di sviluppo ha costruito in questi anni, rendendolo sempre più potente e versatile.

"John Carpenter's Toxic Commando è un gioco ben realizzato, divertente da giocare, che mostra alla gente ciò che sappiamo fare davvero bene", ha detto Willits. "E cioè che i titoli di Saber sono divertenti da vvivere insieme agli amici: è esagerato, è spettacolare e ha fatto evolvere la nostra tecnologia."

"Vedrete ulteriori sviluppi in Warhammer 40.000: Space Marine 3 e scoprirete come questa tecnologia sia progredita: penso sia un tassello fondamentale per Saber Interactive. (...) Stiamo facendo crescere l'azienda, stiamo facendo crescere i progetti e stiamo facendo crescere la tecnologia, il tutto mentre produciamo entrate."

"In Space Marine 3 si potranno vedere orde più numerose, aree più grandi e un'intelligenza artificiale migliore. (...) La tecnologia sta crescendo e sviluppandosi, ed è la nostra tecnologia. Possiamo quindi concentrarci sui pilastri che sosterranno i nostri giochi futuri."