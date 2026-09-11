Tim Willits, chief creative officer di Saber Interactive, ha spiegato che Warhammer 40.000: Space Marine 3 sfrutterà la tecnologia di Toxic Commando, andando a proporre un'ulteriore evoluzione del motore grafico che il team di sviluppo ha costruito in questi anni, rendendolo sempre più potente e versatile.
"John Carpenter's Toxic Commando è un gioco ben realizzato, divertente da giocare, che mostra alla gente ciò che sappiamo fare davvero bene", ha detto Willits. "E cioè che i titoli di Saber sono divertenti da vvivere insieme agli amici: è esagerato, è spettacolare e ha fatto evolvere la nostra tecnologia."
"Vedrete ulteriori sviluppi in Warhammer 40.000: Space Marine 3 e scoprirete come questa tecnologia sia progredita: penso sia un tassello fondamentale per Saber Interactive. (...) Stiamo facendo crescere l'azienda, stiamo facendo crescere i progetti e stiamo facendo crescere la tecnologia, il tutto mentre produciamo entrate."
"In Space Marine 3 si potranno vedere orde più numerose, aree più grandi e un'intelligenza artificiale migliore. (...) La tecnologia sta crescendo e sviluppandosi, ed è la nostra tecnologia. Possiamo quindi concentrarci sui pilastri che sosterranno i nostri giochi futuri."
Toxic Commando ha fatto bene
Accolto dalla stampa internazionale con voti per lo più positivi, John Carpenter's Toxic Commando ha avuto un buon riscontro anche in termini di vendite, secondo Willits. "Siamo davvero soddisfatti", ha detto il CCO di Saber Interactive.
"Per quanto riguarda l'opinione di Focus Entertainment, si tratta di una società quotata in borsa e quindi deve dire quello che deve dire. Lasceremo che siano loro a parlarne. Tuttavia, per quanto ci riguarda, siamo davvero entusiasti. Abbiamo alcune novità in arrivo e una buona base di giocatori."
"Quel gioco ha portato più persone nell'universo di Saber. (...) Prendete Space Marine 2, ad esempio, con i suoi 14 milioni di giocatori: è fottutamente assurdo. E poi c'è World War Z: ricordate che 30 milioni di persone lo hanno giocato. È pazzesco: più di quanti abbiano visto il film o letto il libro."