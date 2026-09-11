L'accesso anticipato di The Guild 1 Remake: Europa 1410 è vicino: svelati contenuti al lancio e in arrivo

A pochissimi giorni dal debutto in accesso anticipato di The Guild 1 Remake: Europa 1410, fissato per il 17 settembre su Steam, THQ Nordic e il team di Ashborne Games hanno pubblicato la roadmap con i dettagli sui contenuti disponibili al lancio e sulle novità che verranno integrate nei prossimi mesi, fino agli obiettivi della versione 1.0.

Fin da subito saranno presenti sei città, tra cui Graz, Nuremberg e Wrocław, e otto professioni con cui avviare la propria dinastia, dal fabbro al profumiere. Il giocatore potrà gestire botteghe, assumere lavoratori e ampliare gradualmente la propria rete commerciale. La dimensione familiare sarà centrale: si potrà corteggiare, sposarsi e generare eredi, garantendo continuità alla casata attraverso più generazioni.

Non mancherà la politica, con la possibilità di candidarsi alle cariche cittadine, stringere alleanze o ricorrere a pressioni per scalare la gerarchia urbana e influenzare i progetti edilizi della città. Al lancio saranno disponibili le localizzazioni inglese e tedesca, mentre altre lingue arriveranno nei mesi successivi.