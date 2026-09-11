L'accesso anticipato di The Guild 1 Remake: Europa 1410 è vicino: svelati contenuti al lancio e in arrivo

A pochissimi giorni dal debutto in accesso anticipato di The Guild 1 Remake: Europa 1410, fissato per il 17 settembre su Steam, THQ Nordic e il team di Ashborne Games hanno pubblicato la roadmap con i dettagli sui contenuti disponibili al lancio e sulle novità che verranno integrate nei prossimi mesi, fino agli obiettivi della versione 1.0.
Fin da subito saranno presenti sei città, tra cui Graz, Nuremberg e Wrocław, e otto professioni con cui avviare la propria dinastia, dal fabbro al profumiere. Il giocatore potrà gestire botteghe, assumere lavoratori e ampliare gradualmente la propria rete commerciale. La dimensione familiare sarà centrale: si potrà corteggiare, sposarsi e generare eredi, garantendo continuità alla casata attraverso più generazioni.
Non mancherà la politica, con la possibilità di candidarsi alle cariche cittadine, stringere alleanze o ricorrere a pressioni per scalare la gerarchia urbana e influenzare i progetti edilizi della città. Al lancio saranno disponibili le localizzazioni inglese e tedesca, mentre altre lingue arriveranno nei mesi successivi.
I contenuti in arrivo nei prossimi mesi, il multiplayer e la versione 1.0
Durante tutto il periodo di accesso anticipato, Europa 1410 riceverà aggiornamenti regolari pensati per ampliare i contenuti, raffinare le meccaniche esistenti e migliorare stabilità e bilanciamento. Tre update in particolare modificheranno in modo significativo l'esperienza di gioco.
Il primo è lo Stabby Update, dedicato al combattimento: introdurrà le professioni di Ladro, Bandito e Guardia, permetterà di organizzare pattuglie, scassinare abitazioni o assaltare carri ai margini della città e offrirà un sistema di duelli completamente rivisto, più dinamico e spettacolare.
Il secondo grande aggiornamento sarà il Backstabby Update, che porterà finalmente il multiplayer, con partite fino a dodici giocatori, alleanze, rivalità e obiettivi cooperativi o competitivi. In parallelo arriverà un'espansione dell'economia cittadina, che renderà più incisivo il ruolo del giocatore nel soddisfare o manipolare i bisogni della comunità, insieme a una nuova città giocabile.
La versione 1.0 completerà il quadro con l'arrivo delle professioni di Usuraio e Mercante, legate all'importazione ed esportazione di beni rari, al cambio valuta e ai prestiti. Il lancio includerà anche una nuova mappa e contenuti aggiuntivi dedicati alla propria Gilda, pensati per consolidare il percorso verso la leadership economica e artigianale della città.