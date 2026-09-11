Preordina il controller Nintendo Switch 2 Pro edizione The Legend of Zelda

Su Amazon è possibile preordinare il controller Nintendo Switch 2 Pro - edizione speciale 40° anniversario The Legend of Zelda a 99,99 €. Specifichiamo per correttezza che al momento non è più disponibile, ma aggiorneremo prontamente l'articolo non appena tornerà su Amazon. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo che è anche possibile preordinare la console, la custodia e il Remake di Ocarina of Time. Puoi acquistarli attraverso i box sottostanti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 29 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un controller speciale
Questo controller fa parte della collezione esclusiva dedicata al 40° anniversario di The Legend of Zelda. Il design quindi è rigorosamente ispirato al gioco, con tonalità dorate e verdi. Ovviamente le specifiche tecniche del controller restano invariate: tecnologia HD Rumble 2 per vibrazioni più dettagliate, connettore mini jack stereo da 3,5 mm, pulsanti GL e GR programmabili, controlli di movimento e il pulsante di acquisizione.
Inoltre, è presente il pulsante C, che permette di accedere rapidamente al menu GameChat in qualsiasi momento. Ricordiamo ancora una volta che si tratta di un prodotto particolarmente richiesto; cercheremo di aggiornare tempestivamente l'articolo affinché tu possa essere informato non appena è nuovamente disponibile.