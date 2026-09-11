Level-5 Vision 2026 II, tutti gli annunci tra Layton e Decapolice

Se dovessimo dare un voto a questo secondo Level-5 Vision sarebbe 2027, nel senso che dei molti giochi in sviluppo si vedrà qualcosa di concreto solo il prossimo anno. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che alcuni di essi sono in lavorazione da molto, troppo tempo e la compagnia di Akihiro Hino sta attraversando una profonda crisi da anni, sia a livello strutturale - soprattutto dopo l'abbandono di Keiji Inafune - sia a livello promozionale, dopo che lo stesso CEO ha fortemente sostenuto l'impiego dell'intelligenza artificiale, suscitando un certo scalpore soprattutto tra i fan. Uno sdegno anche comprensibile, soprattutto dopo aver guardato un Vision all'insegna dell'IA: Hino è apparso a presentare i trailer sotto forma di personaggio animato, ma fa effettivamente un po' strano vedere tanta IA generativa nei contenuti di una compagnia che è stata sempre ammirata per la sua direzione artistica. Ricordate la bellezza di Ni no Kuni, che sembrava un cartone animato dello Studio Ghibli? In ogni caso, questo secondo Vision del 2026 è durato circa un'oretta, ed ecco cosa è stato mostrato.

Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain Il primo trailer di Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain ci ha riportato nel mondo di Yo-kai Watch con il remake del secondo capitolo, uscito nel lontano 2014 in Giappone e poi arrivato in Europa alcuni anni dopo. Come molti giochi che tentavano di imitare la formula Pokémon, anche Yo-kai Watch era disponibile in due versioni: inizialmente Bony Spirits e Fleshy Souls, alle quali se ne aggiunse una terza in un secondo momento, Psychic Specters. Come in Pokémon, le diverse versioni permettevano di catturare Yokai differenti e presentavano anche alcune variazioni, sebbene la terza fosse sicuramente la più completa. Un'immagine del trailer di Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain In questo senso, Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain si baserà sulla terza versione, ma aggiungerà nuovi elementi narrativi e di gameplay, inclusi vari spiritelli inediti da catturare usando l'orologio del protagonista Nathan Adams. Del gioco si è visto in realtà molto poco, giusto un momento di esplorazione e di caccia ai Yokai, ma ovviamente Level-5 ha alzato l'asticella della grafica che, IA o no, sembra pulita e ricca di dettagli, seppur tendente a un effetto "realistico" che potrebbe non piacere agli amanti del titolo originale e dell'omonimo cartone animato.

Pufflings: Journey Through a Fantasy World Il secondo gioco annunciato è un titolo mobile, Pufflings: Journey Through a Fantasy World. Si tratta di un puzzle in stile match-3 in cui bisogna combinare delle strane creaturine, nate dalla fusione di animali mitologici e realmente esistenti, per evolverle e distruggere i blocchi di Crystallium nella schermata, aumentando di conseguenza il punteggio. Non abbiamo ancora una data di uscita.

Decapolice L'avatar a cartoni animati IA di Hino è poi passato all'attesissimo Decapolice, che sarebbe dovuto uscire nel 2023 ed è sparito dai radar, salvo rispuntare occasionalmente solo quando Level-5 ci comunicava di averlo rimandato ancora. Adesso si parla di un generico "futuro", il che ci ha un po' preoccupato, anche perché sembra che il gioco sia stato rivisitato ancora rispetto all'ultimo teaser. Infatti, se questo trailer si è concentrato soprattutto sulle dinamiche investigative - mostrandoci un caso in cui sono stati assassinati tre mafiosi - di combattimento si è visto meno, o meglio, si è vista una battaglia coi boss, ma senza interfaccia. Una nuova immagine di Decapolice: uscirà davvero nel 2027? Vi ricordiamo che Decapolice ha per protagonista Harvard, un detective di una squadra che si proietta nel Decasim, una sorta di realtà virtuale in cui può assumere fattezze di animali antropomorfi e risolvere i crimini: il nuovo trailer suggerisce che Harvard abbia una motivazione personale, poiché sembra che sua madre sia stata assassinata e lui voglia cercare il colpevole nel Decasim. Il gameplay mischia puzzle investigativi in stile Professor Layton con combattimenti a turni dal piglio strategico, ma Level-5 ha rivelato di essersi appoggiato a SCRAP, una compagnia esperta in "escape room".

Fantasy Life i: The Celestial Express Dopo aver confermato l'uscita di Fantasy Life i su sistemi mobile, Hino è passato a presentare la prima espansione a pagamento del gioco, uscito lo scorso anno, che abbiamo recensito positivamente. The Celestial Express, così si chiama l'espansione, aggiungerà nuovi contenuti a un titolo già ricchissimo di per sé, ma il Vision per il momento ha rivelato due nuovi rank per le professioni - God in training e God, per volare bassissimi - e un nuovo sistema di artigianato che permette di fabbricare oggetti dal look diverso partendo dallo stesso schema. Nell'espansione a pagamento di Fantasy Life i potremo fabbricare una cavalcatura divina Potremo inoltre fabbricare una sorta di compagno d'avventure che ci seguirà ovunque e una cavalcatura a forma di mech che potremo personalizzare e usare addirittura per combattere. Naturalmente non mancano nuovi mobili e accessori: vi ricordiamo, infatti, che Fantasy Life i è un coloratissimo e spensierato GDR per grandi e piccini, incentrato soprattutto sulla ricerca di materiali per l'artigianato e sulla crescita di molteplici professioni a incastro, il tutto condito dall'ironia irresistibile del miglior Level-5.

Snack World: Reloaded Snack World: Esploratori di Dungeon - Gold è un action GDR del 2020 per Nintendo Switch che non ci aveva convinto granché nella sua seconda iterazione (essendo, in realtà, una conversione riveduta e corretta del gioco originale per Nintendo 3DS) e non vediamo come questo Remake possa risolvere i problemi fondamentali che lo gravavano. Sicuramente la grafica è migliorata sensibilmente, offrendo un'esperienza più gradevole, e Level-5 ha promesso un sistema di controllo più intuitivo e reattivo. Un combattimento di Snack World: Reloaded Ora bisogna capire in che modo Level-5 abbia migliorato i contenuti, che erano fortemente ripetitivi: in pratica, il gioco alterna l'interazione nella città di Tuttifrutti con i negozianti e i PNG vari con l'esplorazione di dungeon procedurali fortemente lineari in cui bisogna sconfiggere tonnellate di mostri e boss per raccogliere i materiali e fabbricare nuove armi e armature. Si parla anche di una storia inedita, ma per adesso si sa pochissimo: anche questo titolo è previsto per un generico 2027.

Holy Horror Mansion Annunciato ormai un paio di anni fa, Holy Horror Mansion è tornato finalmente a mostrarsi: avrebbe dovuto essere l'erede spirituale di Yo-Kai Watch, ma ora che nello stesso Vision si è mostrato un remake del secondo capitolo, le due serie finiranno per allinearsi. Questo significa che saranno ridondanti? Possibile, ma il trailer di Holy Horror Mansion ha suggerito alcune differenze significative. Il protagonista, Ten Lordland, trova una macchina fotografica a casa della nonna - che in realtà è un varco per l'aldilà - con cui può infondere gli spiritelli Mononoke in certi oggetti, animandoli. Praticamente è una specie di Yo-Kai Watch al contrario, con tanto di combattimenti a turni in cui si usano le "carte" collezionate per attaccare. In Holy Horror Mansion possiamo animare gli oggetti, trasformandoli in Mononoke Il trailer ha mostrato un titolo coloratissimo, in cui possiamo girare per la città e animare praticamente qualunque oggetto per risolvere puzzle ambientali e addirittura entrare in alcuni di essi, trasformandoli in veri e propri dungeon. I Mononoke e i boss sono ispirati al folclore nipponico e un sistema permette pure di fondere più oggetti e Mononoke in creature personalizzate. Nonostante il look e l'atmosfera fanciullesca, Holy Horror Mansion promette una storia ironica ma coinvolgente, che vede Ten e la sua famiglia opporsi ai piani della perfida De Ville Corp. Pur non rivelando una data di uscita precisa, ma un generico 2027, Hino ha promesso che Holy Horror Mansion sarà sullo showfloor del Tokyo Game Show e che arriveranno varie operazioni multimediali come gadget e serie animate: sembra, insomma, il titolo su cui Level-5 potrebbe puntare il proprio rilancio.

Inazuma Eleven: Bold Revolution Per quanto riguarda la sua famosissima serie di GDR calcistici, l'Hino a cartoni animati ha ricordato prima l'uscita di Inazuma Eleven: Cross per sistemi mobile e i suoi contenuti imminenti, tra cui spiccano i personaggi giocabili di Victory Road. Poi si è passati all'annuncio più importante: un nuovo capitolo della serie vera e propria, sottotitolato Bold Revolution. Il gioco avrà un protagonista completamente inedito chiamato Shane Starfall (Nagi Furuhoshi nella versione giapponese) che oltre a una chioma invidiabile ha anche un talento evidente per il pallone. Sembra che abbia un passato insolito e che quest'ultimo avrà un ruolo cruciale nella narrativa del gioco. Shane Starfall, il protagonista del nuovo Inazuma Eleven: Bold Revolution Purtroppo non abbiamo altre informazioni al momento, ma possiamo fare solo delle congetture. Inazuma Eleven: Victory Road ha raggiunto degli ottimi risultati rispetto alle aspettative di Level-5 e quindi è probabilissimo che la compagnia lo prenderà a modello, incrociando la storia di Destin, il protagonista di quell'episodio, con la nuova storyline in Bold Revolution e migliorando il gameplay che, vi ricordiamo, ha abbandonato le dinamiche a turni dei titoli originali per abbracciare un sistema più action ma sempre a sfumature GDR.