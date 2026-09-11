Tim Schafer vuole che Xbox Game Pass funzioni, anche dopo l'addio a Microsoft

"Ci sono tuttavia altri modi per raggiungere le persone, ad esempio abbassando i prezzi e facendo sì che provino i vostri giochi. (...) Non capisco perché Netflix abbia funzionato e Game Pass no , e credo che sia qualcosa di cui semplicemente non so abbastanza. Però le cose stanno così e adesso stiamo adottando un approccio diverso: rendere i nostri giochi davvero accessibili."

"Capita che le persone restino incuriosite da un artwork, e se il gioco è incluso in un abbonamento si può dire che in un certo senso tu lo abbia già pagato, quindi sei sicuramente più propenso a provarlo , e questo mi sembra un fattore positivo."

"Voglio davvero che Game Pass funzioni", ha detto Schafer. " Mi piace l'idea delle sottoscrizioni per realtà come la nostra perché, sapete, abbassano la barriera d'ingresso per tutti. Del resto noi vogliamo realizzare giochi strani e creativi, giochi che magari all'inizio non riuscite nemmeno a capire: credo che sia proprio il genere di cose che ci piace fare."

L'esperienza con Microsoft

Double Fine è di nuovo indipendente lo scorso luglio, ma il rapporto con Microsoft è stato prezioso. "Ho imparato molto da questa esperienza ed è stata davvero ottima nel complesso", ha spiegato Tim Schafer.

Tim Schafer

"Hanno investito molto nell'azienda e la loro missione era sostenere Game Pass e altri progetti. Quindi per un certo periodo siamo stati molto allineati e tutto è andato benissimo. È stata una grande collaborazione, poi i loro obiettivi sono cambiati e per questo abbiamo deciso di separarci."

"Nel frattempo, però, mi è sembrato che avessimo creato una bella piccola raccolta di studi all'interno di Xbox Game Studios, come Compulsion, Ninja Theory, Obsidian e inXile. Abbiamo avuto modo di conoscere tutti i responsabili dei team, mentre i nostri programmatori hanno potuto confrontarsi con i loro."

"I loro programmatori sono artisti, e tutti si scambiavano idee e tecnologie. È stata davvero un'ottima esperienza di apprendimento su come vengono gestite altre aziende. Perché, quando sei indipendente, sei un po' come un'isola e per un certo periodo di tempo quest'isola è stata collegata ad altre."