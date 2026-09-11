Rockstar è "patologicamente ossessionata" dalla segretezza di GTA, dice un ex sviluppatore

Rockstar Games è profondamente interessata a non far trapelare informazioni su GTA 6 (sebbene alla fine sia successo comunque) e per questo adotta tantissime misure di sicurezza per impedire che i segreti vengano diffusi .

La sicurezza secondo Rockstar Games

Secondo i documenti legali condivisi da Videotech su Twitter, Rockstar Games ha dichiarato che "custodire i segreti di un gameplay e di un design unici è paragonabile ad Apple che protegge l'iPhone, o alla Coca-Cola che protegge la propria formula." La compagnia ha inoltre menzionato di lavorare su sistemi "altamente sensibili e importanti", motivo per cui l'azienda ha adottato "il livello di sicurezza di una banca di Wall Street." I documenti indicano che le aspettative riguardanti la sicurezza e la privacy sono significativamente più alte rispetto a quelle della maggior parte dei datori di lavoro.

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Il documento afferma che tutti i visitatori degli uffici devono firmare accordi di non divulgazione (NDA) e che i collaboratori esterni che lavorano in sede saranno sempre accompagnati dal personale di sicurezza. Ulteriori misure di sicurezza includono la limitazione del lavoro da remoto, il divieto di utilizzare dispositivi di archiviazione esterni, la proibizione di scattare fotografie e l'impossibilità per i dipendenti di collegare dispositivi personali ai sistemi di Rockstar. Inoltre, un ex technical director ha descritto Rockstar come un'azienda con "un'ossessione quasi patologica per la riservatezza."

Ad accentuare il quadro sulla sicurezza di Rockstar, i documenti rivelano inoltre che la compagnia ha dovuto applicare pellicole oscuranti per la privacy sulle finestre dei propri edifici, dato che sono state avvistate persone che utilizzavano droni per scattare fotografie attraverso i vetri. L'azienda affronta continui attacchi alla propria sicurezza e ai propri sistemi, e il suo personale viene molestato online.

Di conseguenza, ha allestito un "team a tempo pieno composto da cinque investigatori e un director" per monitorare e indagare su potenziali fughe di notizie. La società ha rivelato che i dipendenti subiscono attacchi di phishing e social engineering volti a ottenere informazioni; alcuni di questi hanno avuto successo, portando ai leak di GTA 6 del 2022. Rockstar ha anche menzionato che sono trapelati i nomi dei personaggi e ha citato i recenti leak relativi a Cyberleek. Tutto questo ha spinto l'azienda a diventare "ipervigilante" nel blindare le informazioni "nel modo più rigoroso possibile."

Ricordiamo infine che Rockstar ha spiegato perché in GTA 6 non si può andare in giro con le armi in mano come niente fosse.