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La presentazione Netflix di GTA 6 ha spinto tante persone ad abbonarsi

Sebbene fosse un'esclusiva temporale, la presentazione di GTA 6 tramite Netflix ha spinto molte persone ad abbonarsi alla piattaforma di video streaming.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/09/2026
Lucia di GTA 6 in auto
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Rockstar Games ha presentato GTA 6 tramite Netflix, per poi condividere il tutto tramite YouTube poche ore dopo. Questo però non ha impedito ad alcuni appassionati negli USA di abbonarsi apposta per vedere l'anteprima sulla piattaforma di streaming.

Vediamo quanto è stato segnalato dalla società di analisi Ampere Analysis.

I commenti sui risultati di Netflix e GTA 6

"Netflix potrebbe non essere in grado di competere direttamente con i più grandi franchise videoludici AAA, ma può contendersi l'attenzione che ruota attorno ad essi. Trailer, annunci e adattamenti offrono a Netflix un punto d'accesso alla cultura videoludica senza possedere direttamente i giochi. GTA 6 è un esempio particolarmente emblematico, data la portata del franchise e il grande entusiasmo attorno al suo lancio."

La società di analisi ha messo in luce anche alcuni dettagli molto importanti, tra cui il fatto che il 5% delle persone che hanno guardato lo showcase di Grand Theft Auto 6 negli Stati Uniti non usava Netflix da almeno 30 giorni. Il loro ritorno è stato caratterizzato dalla visione dell'Extended Look prima di qualsiasi altro contenuto sul servizio di streaming. L'Extended Look si è piazzato subito dopo la stagione finale di Stranger Things e l'evento MVP MMA: Rousy vs Carano per numero di nuovi abbonati attratti sulla piattaforma.

Rockstar spiega perché in GTA 6 non si può andare in giro con le armi in mano come niente fosse Rockstar spiega perché in GTA 6 non si può andare in giro con le armi in mano come niente fosse

"Oltre 100.000 iscrizioni nell'arco di una finestra di esclusiva di sole sei ore dimostrano la grande capacità di attrazione di un importante evento legato ai videogiochi", ha dichiarato Louise Woodridge, senior research manager di Ampere. "Per Netflix, rappresenta anche un modo per competere con YouTube per l'attenzione dei videogiocatori e per riportare sulla piattaforma gli spettatori inattivi. Per Rockstar, Netflix apre GTA 6 a un pubblico che va oltre il bacino d'utenza tradizionale del franchise."

È stato poi indicato che la presentazione Netflix di GTA 6 ha causato un'impennata di vendite di console nel Regno Unito.

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