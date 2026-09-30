007 First Light ha un nuovo DLC gratuito in arrivo presto: domani i dettagli

Non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo, ma secondo il piano dei contenuti potrebbe essere una nuova missione TacSim , e il video teaser potrebbe suggerire quali siano gli elementi principali di questa.

"Un DLC gratuito è proprio dietro l'angolo", si legge nel messaggio pubblicato dagli sviluppatori, "Sintonizzatevi il primo ottobre". Dunque per domani è prevista la presentazione, ma c'è intanto un teaser che può suggerire qualcosa sui contenuti in arrivo all'interno del gioco di James Bond.

IO Interactive ha annunciato il prossimo arrivo di un nuovo DLC gratuito per 007 First Light , con la presentazione ufficiale di questo che è prevista per domani , 1 ottobre, data nella quale riceveremo tutti i dettagli al riguardo.

La missione in auto o qualcosa di più grosso?

Considerando che il breve video suggerisce una corsa in auto, è probabile che il nuovo DLC sia una missione TacSim con l'Aston Martin Valhalla, veicolo che viene utilizzato nelle parti più avanzate del gioco come protagonista di una sezione alquanto adrenalinica.



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Considerando l'importanza della collaborazione, è probabile che IO Interactive abbia programmato un DLC dedicato che rientrava in effetti nella roadmap, ma è possibile che sia anche qualcosa di più sostanzioso.

Tra le espansioni previste ce n'è una incentrata su Bawama, il "re dei pirati" interpretato da Lenny Kravitz, che dovrebbe rappresentare un'aggiunta di più grosso calibro e con nuovi elementi narrativi ad espandere la storia principale, ma questa è più probabile che sia un'aggiunta a pagamento.

Non resta dunque che attendere qualche ora per la presentazione ufficiale, prevista dunque per il primo ottobre, ovvero domani. Nel frattempo, abbiamo visto che 007 First Light per Nintendo Switch 2 è stato rinviato, con gli sviluppatori che hanno poi spiegato i motivi di questa decisione.