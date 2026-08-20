007 First Light ha superato un altro importante traguardo di vendite, svelata la roadmap dell'Anno Uno

IO Interactive e Amazon MGM Studios hanno annunciato i nuovi dati di vendita dell'action 007 First Light . A tre mesi dal debutto ufficiale, il titolo ha registrato 4 milioni di copie vendute a livello globale , posizionandosi come uno dei lanci migliori del 2026. Secondo quanto riportato, il risultato conferma la validità del progetto sviluppato dai creatori della serie Hitman , che ha saputo attrarre l'attenzione del pubblico verso la nuova incarnazione videoludica di James Bond.

La roadmap

In concomitanza con l'annuncio dei dati di vendita, IO Interactive ha illustrato i piani per il supporto post-lancio, delineando la roadmap dei contenuti per il primo anno. Lo studio distribuirà aggiornamenti regolari focalizzati sulla modalità TacSim, introducendo nuove sfide all'interno di scenari chiave già presenti nel gioco, tra cui il laboratorio di Kensington, le montagne della Slovacchia, il mercato nero in Mauritania e il resort di lusso "The Pearl" in Vietnam.

Gli aggiornamenti andranno ad ampliare anche il lato narrativo. I giocatori saranno chiamati a raccogliere nuove informazioni sulle operazioni della Webb Industries e a indagare su una misteriosa tecnologia che potrebbe rappresentare una grave minaccia. Tra gli sviluppi di trama anticipati figura anche una missione delicata, ambientata dopo gli eventi in Mauritania, che richiederà l'intervento diretto di Bond per gestire un'inaspettata alleanza tra l'MI6 e il "Re dei Pirati" Bawma.

Dal punto di vista del gameplay, i futuri update introdurranno gradualmente nuove armi, potenziamenti per i gadget, classifiche online, elementi cosmetici e scenari inediti. IO Interactive ha infine confermato di essere al lavoro sulla possibile introduzione di una modalità New Game+, pensata per incrementare la rigiocabilità della campagna principale.

Attualmente, 007 First Light è disponibile nei formati Standard, Deluxe, Collector's e Legacy per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (attraverso Steam, Epic Games Store e Amazon). È stato inoltre confermato che il bacino d'utenza si amplierà nel corso dell'estate 2026, quando il gioco arriverà su Nintendo Switch 2.