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Il Pokémon-like italiano LumenTale: Memories of Trey ha un periodo di uscita su PS5 e Xbox Series

Il periodo di uscita di LumenTale: Memories of Trey è stato confermato per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series. Vediamo tutti i dettagli sul gioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/08/2026
LumenTale: Memories of Trey

LumenTale: Memories of Trey è un "Pokémon-like" di produzione italiana, realizzato da Beehive Studios e pubblicato da Team17. Si tratta di una avventura nella quale collezionare mostri e combattere in battaglie a turni. Attualmente il gioco è disponibile su PC e Nintendo Switch, ma presto le cose cambieranno.

Entro la fine del 2026, infatti, LumenTale: Memories of Trey arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Il trailer di LumenTale: Memories of Trey

LumenTale: Memories of Trey mette a disposizione oltre 140 "Animon", creature in grado di evolversi e combattere in scontri PvE e PvP, in battaglie fino a 4 vs 4 mostri.

Non ci sono dettagli riguardo a possibili differenze in termini di contenuti e prestazioni tra le versioni PS5/Xbox Series e le versioni già disponibili da maggio 2026.

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Diteci, avete già giocato a LumenTale: Memories of Trey, oppure avete intenzione di provarlo appena arriverà sulle console di Microsoft e Sony?

Potete leggere la nostra recensione di LumenTale: Memories of Trey qui.

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