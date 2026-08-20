S.T.A.L.K.E.R. 2: disponibile l'espansione Cost of Hope e l'Update 2.0 con Unreal Engine 5.5.4

È ufficialmente disponibile Cost of Hope al prezzo di 29,99 euro. Si tratta della prima grande espansione di S.T.A.L.K.E.R. 2 . Il lancio del DLC, di cui potete leggere la nostra recensione , è stato accompagnato da un trailer di presentazione, introdotto dalla frase: "Solo quando comprenderai il Costo della Speranza troverai la forza di lottare per essa". In concomitanza con l'espansione, gli sviluppatori hanno pubblicato l' aggiornamento 2.0 , denominato Back to the Zone, che apporta profonde modifiche al gioco base.

Tante novità

L'aggiornamento rappresenta la revisione tecnica più profonda del titolo dalla sua uscita. L'intervento principale riguarda l'aggiornamento del motore di gioco all'Unreal Engine 5.5.4. Sono stati apportati miglioramenti all'illuminazione, alle ombre e ai riflessi, mentre la topografia e la vegetazione sono state rielaborate per apparire più naturali. Il comparto tecnico si arricchisce inoltre di una nuova meccanica per la gestione della nebbia e di un sistema meteorologico rivisto.

Sul fronte del gameplay, il team è intervenuto in modo strutturale sul sistema A-Life. L'obiettivo delle modifiche è rendere il comportamento delle intelligenze artificiali più credibile: la Zona è ora simulata in modo che mutanti e personaggi non giocanti seguano delle routine, con una maggiore interazione nei punti d'interesse come falò o fermate degli autobus. Gli stalker controllati dall'IA, ad esempio, ora depredano i cadaveri in modo autonomo su tutta la mappa, e non solo in presenza del giocatore.

L'equipaggiamento a disposizione degli utenti è stato ampliato con l'introduzione di tre binocoli (FOB-45, Yastrub e Fighter) e quattro nuove armi da fuoco (Arev, GP3A, SKP e Fora-230), a cui si aggiungono nuove tipologie di mirini per i fucili di blocco occidentale e orientale. Tra le novità figurano anche una pagina dedicata alle statistiche nel PDA, la possibilità di personalizzare la difficoltà e nuove aree esplorabili a Pripyat.

Dal punto di vista della stabilità, l'Update 2.0 include oltre 500 correzioni atte a risolvere crash, colli di bottiglia prestazionali, bug nelle animazioni e problemi che impedivano il completamento di varie missioni primarie e secondarie.

Infine, l'aggiornamento coinvolge anche The Zone Kit, lo strumento ufficiale per il modding. Le nuove funzionalità includono strumenti per lo scripting narrativo, l'audio e la localizzazione, progettati per lavorare in sinergia e permettere ai creatori di sviluppare e salvare campagne amatoriali complete di dialoghi doppiati e testi tradotti.