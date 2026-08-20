L'originale Xbox diventa un set Mattel Brick Shop: è simile a LEGO, anche nel prezzo

LEGO collabora spesso con il mondo dei videogiochi, ricreando personaggi, ambientazioni e intere console, ma ora è il turno di Mattel di prendere il centro della scena. La compagnia ha infatti annunciato il suo nuovo set Mattel Brick Shop, dedicato all'originale Xbox .

Cosa sappiamo sul set Mattel di Xbox

Il set dell'originale Xbox è previsto per ottobre e il prezzo è di 330 dollari. Si tratta di una riproduzione 1:1 della console di Microsoft, così come del controller "The Duke". Ci sono poi anche tre piccoli diorama basati sui migliori giochi di quella generazione: Halo: Combat Evolved, The Elder Scrolls 3: Morrowind e Psychonauts.

Il set di Xbox

La console includerà una serie di funzionalità interattive, tra cui luci lampeggianti e tasti funzionanti sul controller, utilizzati per attivare altri elementi scenografici del set. Mattel si appresta inoltre a distribuire una riproduzione del Warthog di Halo. Questo modello in scala 1:22 costa 76 $, è anch'esso previsto in uscita ad ottobre e contiene 935 pezzi, incluso un modellino d'auto in metallo abbinato in scala 1:64.

"Man mano che i costruttori premono i tasti del controller, le scene nascoste dei tre giochi prendono vita con effetti luminosi accompagnati dalla relativa colonna sonora di gioco", dichiara Mattel. "I fan potranno inoltre scoprire una combinazione segreta di tasti che attiva una sequenza di luci esclusiva."

In una nota, Ted Wu, responsabile globale dei veicoli e dei set da costruzione di Mattel, ha dichiarato: "Come per ogni progetto Mattel Brick Shop, abbiamo curato in modo ossessivo ogni singolo dettaglio per ricreare fedelmente la console Xbox originale, realizzando un modello da collezione che celebra una delle console più influenti nella storia dei videogiochi e ricompensa i fan con caratteristiche autentiche e dettagli nascosti da scoprire."

Ricordiamo infine che Xbox potrebbe annunciare un nuovo gioco alla Gamescom, che ha "colpito" alcuni leaker.