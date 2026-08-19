Xbox e Ikea insieme per una nuova, misteriosa collaborazione

Xbox e Ikea hanno annunciato una nuova collaborazione, anche se per il momento non ci sono dettagli al riguardo: tutto ciò che si è visto è il breve teaser che trovate qui sotto, in cui prendono forma elementi del controller Microsoft reinterpretati come complementi d'arredo.

La sensazione, che potrebbe trovare magari conferma nel corso della Gamescom 2026, è che le due aziende abbiano pensato a una partnership basata su di una serie di accessori Ikea per il gaming a marchio Xbox, e sarà senz'altro interessante scoprire di cosa si tratta esattamente.

Nel teaser, come detto, vengono mostrati i dettagli di alcuni oggetti chiaramente ispirati alle componenti di un controller Xbox: prima uno stick analogico che somiglia a uno sgabello, poi una croce direzionale che sembra in realtà un cuscino.

Il palcoscenico della Gamescom sembra quello più adatto a un annuncio in tal senso: l'evento di Colonia si svolgerà dal 26 al 30 agosto e vedrà la convinta partecipazione di Xbox, che porterà sullo showfloor diversi nuovi giochi.