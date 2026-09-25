Il prossimo Halo creato da Halo Studios sembra fosse ancora lontano

Peraltro Activision controllerà d'ora in avanti anche Rare e World's Edge, i team di sviluppo responsabili rispettivamente di Sea of Thieves e Age of Empires .

Xbox si riorganizza: Activision controlla Halo e Rare, Bethesda include Obsidian, e altro

Come sappiamo, infatti, nell'ambito della riorganizzaizione interna di Xbox si è scelto di affidare Halo ad Activision , e dunque di sfruttare l'esperienza e le capacità che il publisher ha costruito nel corso degli anni lavorando ai vari episodi di Call of Duty.

Le fonti riferiscono che lo studio precedentemente conosciuto come 343 Industries fosse ancora molto indietro nella lavorazione del nuovo capitolo della saga , ed è possibile anche anche questo elemento abbia pesato sulla decisione della casa di Redmond di rivoluzionare la gestione del franchise.

Stando a un report pubblicato da The Verge, il prossimo Halo creato da Halo Studios era ancora molto lontano , parliamo nello specifico di "diversi anni", quando Microsoft ha deciso di cancellarlo e di affidare la serie ad Activision.

Un nuovo corso

Che Halo avesse bisogno di uno scossone era chiaro ormai da tempo, i risultati ottenuti dagli Halo Studios sono stati buoni ma probabilmente non all'altezza di un brand così importante per Xbox, e Activision ha dichiarato di voler creare il più grande Halo di sempre ora che le è stato affidato questo compito.

Chiaramente i fan di lunga data della serie sono rimasti perplessi di fronte a questo clamoroso passaggio di consegne e la loro preoccupazione, specie in vista di un possibile reboot, è che l'esperienza di Halo finisca per essere snaturata e perda quegli elementi che da sempre la caratterizzano.