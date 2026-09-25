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Il prossimo Halo creato da Halo Studios sembra fosse ancora lontano

Stando a quanto riferito da alcune fonti, il prossimo episodio di Halo sviluppato da Halo Studios non sarebbe arrivato prima di diversi anni.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/09/2026
Master Chief

Stando a un report pubblicato da The Verge, il prossimo Halo creato da Halo Studios era ancora molto lontano, parliamo nello specifico di "diversi anni", quando Microsoft ha deciso di cancellarlo e di affidare la serie ad Activision.

Le fonti riferiscono che lo studio precedentemente conosciuto come 343 Industries fosse ancora molto indietro nella lavorazione del nuovo capitolo della saga, ed è possibile anche anche questo elemento abbia pesato sulla decisione della casa di Redmond di rivoluzionare la gestione del franchise.

Come sappiamo, infatti, nell'ambito della riorganizzaizione interna di Xbox si è scelto di affidare Halo ad Activision, e dunque di sfruttare l'esperienza e le capacità che il publisher ha costruito nel corso degli anni lavorando ai vari episodi di Call of Duty.

Xbox si riorganizza: Activision controlla Halo e Rare, Bethesda include Obsidian, e altro Xbox si riorganizza: Activision controlla Halo e Rare, Bethesda include Obsidian, e altro

Peraltro Activision controllerà d'ora in avanti anche Rare e World's Edge, i team di sviluppo responsabili rispettivamente di Sea of Thieves e Age of Empires.

Un nuovo corso

Che Halo avesse bisogno di uno scossone era chiaro ormai da tempo, i risultati ottenuti dagli Halo Studios sono stati buoni ma probabilmente non all'altezza di un brand così importante per Xbox, e Activision ha dichiarato di voler creare il più grande Halo di sempre ora che le è stato affidato questo compito.

Chiaramente i fan di lunga data della serie sono rimasti perplessi di fronte a questo clamoroso passaggio di consegne e la loro preoccupazione, specie in vista di un possibile reboot, è che l'esperienza di Halo finisca per essere snaturata e perda quegli elementi che da sempre la caratterizzano.

#Rumor #Microsoft
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