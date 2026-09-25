Nintendo avrebbe cancellato uno spin‑off di The Legend of Zelda con protagonista Ganondorf di Ubisoft Milan

Secondo un report di Insider Gaming firmato da Tom Henderson, la collaborazione tra Ubisoft Milan e Nintendo avrebbe portato alla gestazione di un progetto estremamente ambizioso, che purtroppo non vedrà mai la luce: uno spin‑off di The Legend of Zelda in cui il giocatore avrebbe impersonato Ganondorf, lo storico antagonista della serie. Il titolo, noto internamente con il nome in codice Goliath, sarebbe stato sviluppato dal team guidato da Davide Soliani, già autore della serie Mario + Rabbids.

Henderson sostiene che le informazioni provengono da fonti interne e che, in parte, trovano riscontro in un passaggio chiave di un'intervista concessa a Multiplayer.it nel 2024 da Gian Marco Zanna, oggi managing director di Day 4 Night, studio indipendente fondato da alcuni membri chiave di Ubisoft Milan (tra cui lo stesso Soliani) e attualmente al lavoro sull'action adventure Bradley the Badger.

Pur senza citare esplicitamente Zelda, Zanna aveva descritto un progetto "troppo grande" che aveva unito l'intero team milanese e che, se approvato, "avrebbe creato un nuovo big bang nell'universo dei videogiochi". Un'idea che, nelle sue parole, Soliani non voleva limitare: "Davide non voleva puntare al sole, voleva puntare all'universo intero". Zanna aveva inoltre chiarito che il rifiuto non era arrivato da Ubisoft, bensì da un partner esterno: secondo Insider Gaming, proprio Nintendo.