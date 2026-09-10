I giochi Ubisoft su Steam potrebbero non richiedere più il launcher Connect obbligatorio

Con un comunicato pubblicato direttamente all'interno della piattaforma Steam, Ubisoft ha annunciato l'introduzione di un nuovo sistema chiamato Ubisoft Connect Services che, di fatto, dovrebbe evitare la richiesta di un launcher Connect obbligatorio per far funzionare i giochi della compagnia su Steam.
In base a quanto riferito da Ubisoft, a partire da Prince of Persia: The Lost Crown, la compagnia sta testando un nuovo strumento chiamato Ubisoft Connect Services per Steam, che mantiene attive le funzionalità dei giochi Ubisoft, quali la progressione incrociata, il cross-play, la sicurezza dei giocatori, le sfide e i premi senza richiedere l'installazione o l'avvio del launcher Ubisoft Connect per PC.
Si tratterà di una novità di notevole rilievo per i giocatori su PC, considerando l'insofferenza che gli utenti Steam hanno sempre dimostrato per la necessità di aprire ulteriori launcher per far funzionare i giochi di varie compagnie.
Un bel passo avanti per gli utenti Steam
L'app ufficiale di Ubisoft Connect, peraltro, è considerata spesso particolarmente fastidiosa per la pesantezza generale, che tende a rallentare il sistema e allungare i tempi richiesti per il lancio dei giochi.
Finally another launcher out of steam
by u/NostalgiaKeeper007 in Steam
Ubisoft Connect Services dovrebbe dinamizzare notevolmente l'utilizzo dei giochi Ubisoft su Steam agendo in background e comunque senza richiedere l'apertura o l'installazione del launcher Ubisoft Connect ufficiale.
"Questa prima versione rappresenta un primo passo verso un'esperienza di avvio più fluida e semplificata su Steam", spiega Ubisoft. "Continueremo a perfezionare e migliorare Ubisoft Connect Services nel tempo, con l'obiettivo di offrire le funzionalità e i servizi che i giocatori utilizzano e si aspettano, rendendo al contempo l'esperienza su Steam il più fluida possibile".
Siamo dunque ancora all'inizio, ma l'idea di Ubisoft è di estendere il nuovo sistema anche ai prossimi giochi in uscita e forse anche ad altri del catalogo già consolidato, cosa che sicuramente verrà vista con grande favore dagli utenti su Steam.