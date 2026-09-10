I giochi Ubisoft su Steam potrebbero non richiedere più il launcher Connect obbligatorio

In base a quanto riferito da Ubisoft, a partire da Prince of Persia: The Lost Crown , la compagnia sta testando un nuovo strumento chiamato Ubisoft Connect Services per Steam, che mantiene attive le funzionalità dei giochi Ubisoft , quali la progressione incrociata, il cross-play, la sicurezza dei giocatori, le sfide e i premi senza richiedere l'installazione o l'avvio del launcher Ubisoft Connect per PC.

Un bel passo avanti per gli utenti Steam

L'app ufficiale di Ubisoft Connect, peraltro, è considerata spesso particolarmente fastidiosa per la pesantezza generale, che tende a rallentare il sistema e allungare i tempi richiesti per il lancio dei giochi.



Ubisoft Connect Services dovrebbe dinamizzare notevolmente l'utilizzo dei giochi Ubisoft su Steam agendo in background e comunque senza richiedere l'apertura o l'installazione del launcher Ubisoft Connect ufficiale.

"Questa prima versione rappresenta un primo passo verso un'esperienza di avvio più fluida e semplificata su Steam", spiega Ubisoft. "Continueremo a perfezionare e migliorare Ubisoft Connect Services nel tempo, con l'obiettivo di offrire le funzionalità e i servizi che i giocatori utilizzano e si aspettano, rendendo al contempo l'esperienza su Steam il più fluida possibile".

Siamo dunque ancora all'inizio, ma l'idea di Ubisoft è di estendere il nuovo sistema anche ai prossimi giochi in uscita e forse anche ad altri del catalogo già consolidato, cosa che sicuramente verrà vista con grande favore dagli utenti su Steam.