I voti delle recensioni di Marvel's Wolverine sono positivi ma non stellari

Il verdetto generale è buono, anche se molti critici si aspettavano qualcosa di più dall'ultima produzione di Insomniac Games: i voti sono perlopiù positivi, ma diverse recensioni evidenziano carenze che lo allontanano dall'eccellenza. Al momento il gioco registra una media di 77 su Metacritic e 81 su OpenCritic .

Marvel’s Wolverine convince, ma non del tutto

Prima di passare in rassegna le recensioni della critica mondiale, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere anche la nostra recensione di Marvel's Wolverine.

Multiplayer.it - 75

COGconnect - 100

Hardcore Gamer - 100

ScreenHub - 100

GamingBolt - 100

Impulsegamer - 100

ElDesmquare - 92

Digital Chumps - 91

Game8 - 90

Gameliner - 90

Gamer Social Club - 90

Games.CH - 90

GameSpew - 90

GamingTrend - 90

PlayStation Univers - 90

TrueGaming - 90

Areajugones - 88

GamersRD - 87

GamePro Germany - 86

Vandal - 86

Dualshockers - 85

IGN Brasil - 85

Wccftech - 85

Game Informer - 85

Gaming Nexus - 85

Gamersky - 82

Checkpoint Gaming - 80

Gamereactor UK - 80

Destructoid - 80

Press Star Australia - 80

Push Square - 80

TheGamer - 80

Meristation - 80

TheSixthAxis - 80

Shacknews - 80

TechRadar Gaming - 80

Jeuxvideo - 80

Game Rant - 80

Worth Playing - 80

INVEN - 80

Combo Infinito - 75

Washington Post - 75

CGMagazine - 70

Metro GameCentral - 70

PlayStation LifeStyle - 70

Screen Rant - 70

The New York Times - 70

Gamingbible - 70

GameSpot - 60

IGN - 60

Eurogamer - 60

ComicBook - 60

Giant Bomb - 50

Tra le recensioni più positive c'è quella di PlayStation Universe, che assegna un 9/10, definendo il gioco un ritorno "rinfrescante" alla linearità, lontano dalle dinamiche open world dei precedenti titoli Marvel di Insomniac. La violenza diretta e la struttura compatta funzionano bene, sostenute da una presentazione audiovisiva "di alto livello". I combattimenti sono "soddisfacenti, anche se non particolarmente innovativi", mentre la narrativa è "propulsiva", furiosa e coinvolgente quanto Wolverine.

GameSpot è stata invece tra le testate più severe e assegna un 6/10. Il sito parla di un titolo "autentico e ben giocabile", ma "divertente ma dimenticabile", un action "essenziale, senza fronzoli" che intrattiene per qualche ora senza lasciare il segno. Secondo la testata, Wolverine non permette a Insomniac di esprimere davvero il proprio talento: "il personaggio è il migliore in ciò che fa, ma ciò che fa non consente agli sviluppatori di essere i migliori nel loro lavoro".

Nella nostra recensione, a cura di Pierpaolo Greco, parliamo di un gioco che "sa divertire" e soddisfa pienamente il desiderio di scatenare gli artigli di adamantio contro qualsiasi nemico. La reinterpretazione di Logan e il rapporto con Jean Grey offre momenti di buona narrazione, sostenuti da una grafica che "mostra i muscoli" soprattutto nei personaggi principali. Tuttavia, dietro la grande produzione emerge un titolo "estremamente conservativo e derivativo", ancorato a una struttura rigida e lineare. La longevità contenuta e alcune "sbavature tecniche sorprendenti in negativo" contribuiscono a un risultato solido ma non memorabile.