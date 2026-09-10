Ikea ha lanciato una mod di Skyrim che introduce una libreria Kallax come compagna d'avventura

Si tratta peraltro di un personaggio dotato di un certo carattere, considerando che è doppiato da Matt Berry , la star di What We Do in the Shadows, Toast of London e The IT Crowd, dunque un'introduzione alquanto ragionata.

"Kallax Storageborn" è la nuova mod gratuita distribuita direttamente attraverso Bethesda Game Studios Creations o sul sito ufficiale di Skyrim Creations, ed è stata creata in collaborazione con Ikea, offrendo "una nuova quest, nuove ricompense e uno scaffale senziente come compagno di avventure".

Dopo il teaser di qualche tempo fa, è arrivata la strana iniziativa: Ikea ha lanciato una mod ufficiale di The Elder Scrolls V: Skyrim che introduce una libreria Kallax come compagno di avventure per il protagonista.

"Metti fine per sempre ai tuoi problemi di inventario"

Le prime avvisaglie di questa bizzarra collaborazione erano emerse già alcuni giorni fa, quando Ikea aveva annunciato un crossover con The Elder Scrolls V: Skyrim, ma la questione si è definita solo in queste ore, con il lancio della bizzarra mod Kallax Storageborn.

Ovviamente tutto è giocato sulla necessità di fare ordine nell'inventario, unendo gli ampi spazi forniti dalla libreria Kallax con la cronica necessità di trasportare grandi quantità di oggetti in cui ci troviamo all'interno di Skyrim. Il tutto accompagnato dalla voce di Berry, creando delle situazioni notevoli.

"Quando inevitabilmente ti ritroverai sommerso dal disordine, verrai inviato in un emporio dwemer abbandonato da tempo", si legge nella descrizione della mod, che introduce a questa nuova avventura. "Lì, intraprenderai una missione per svelare le origini di un misterioso maestro. Man mano che avanzi, il Dragonborn dovrà affrontare il nemico numero uno di Tamriel: il disordine".

Ci troveremo dunque a costruire il nostro personale Kallax Storageborn, in grado di fornire il protagonista di una capacità di stoccaggio inimmaginabile, con la possibilità di raccogliere bottini, riordinare la dimora ed essere evocato con un nuovo Thu'um.

Nella mod troviamo una vera e propria nuova quest e anche un bottino inedito: "Riempi Kallax con nuovi bottini come la potente Allenblade e l'Elmo a Polpetta. Usali in combattimento per abbattere nuovi nemici", consentendoci di sconfiggere Alduin, diventare Arcimago, rendere omaggio a Sithis, schiacciare gli Stormcloaks o gli Imperiali, o semplicemente picchiare i granchi di fango finalmente "senza i vincoli dell'ingombro".

"Installa Kallax Storageborn e metti fine per sempre ai tuoi problemi di inventario".