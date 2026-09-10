Epic Games Store svela i giochi gratis del 17 settembre, disponibili quelli di oggi

I regali di oggi, 10 settembre, sono l'action roguelike 2D Astral Ascent e lo sparatutto 2D Luftrauser , entrambi riscattabili fino alle 17:00 del 17 settembre tramite la pagina dedicata dell'Epic Games Store, a questo indirizzo .

L' Epic Games Store ha reso disponibili i nuovi giochi gratuiti della settimana e, allo stesso tempo, ha svelato i titoli che tutti i giocatori PC potranno riscattare da giovedì 17 settembre : si tratta di Mindcop e Shogun Showdown .

Una panoramica dei giochi gratis della prossima settimana

Per quanto riguarda le novità in arrivo la prossima settimana, Mindcop è un'avventura investigativa non lineare ambientata nel tranquillo villaggio di Merrylin Crater Camp, sconvolto da un omicidio. Nei panni del Mindcop, un investigatore dotato di poteri speciali, hai cinque giorni per scoprire il colpevole, interrogando gli abitanti, analizzando indizi e gestendo con attenzione il tempo a disposizione. Il gioco combina investigazione, scelte narrative e puzzle in tempo reale grazie alla meccanica Mindsurf, che permette di entrare nella mente dei sospettati.

Shogun Showdown è un roguelike tattico a turni ambientato in un Giappone feudale stilizzato. Il giocatore controlla un guerriero impegnato in combattimenti su una griglia lineare, dove ogni mossa richiede pianificazione e precisione. Le azioni sono gestite tramite tessere‑attacco da combinare, potenziare e concatenare per creare combo devastanti. La progressione è roguelike: ogni sconfitta azzera la run, ma permette di sbloccare nuovi personaggi, abilità e attacchi. Con il suo mix di strategia, deck‑building e pixel art, Shogun Showdown offre sfide rapide, profonde e altamente rigiocabili.

Che ne pensate dei nuovi regali dell'Epic Games Store e di quelli in arrivo il 17 settembre? Raccontatecelo nei commenti.