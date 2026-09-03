Epic Games Store mette a disposizione il gioco gratis di oggi e svela i due regali del 10 settembre

Come di consueto, anche questo giovedì arriva il momento dei giochi gratis su Epic Games Store, che mette a disposizione adesso il titolo previsto per questa settimana e svela anche altri due giochi gratis in arrivo per la prossima settimana.
Il gioco gratis di oggi, annunciato già la scorsa settimana, è Alone With You, una particolare avventura narrativa ad ambientazione fantascientifica caratterizzata da una notevole atmosfera malinconica e dotat anche di una certa profondità per i temi trattati.
Come sempre, per ottenere i regali dell'Epic Games Store è sufficiente riscattarli durante la settimana in cui questi sono in offerta recandovi a questa pagina sullo Store e scaricandoli utilizzando il proprio account: resteranno nella libreria anche al termine della promozione.
Altri due regali dal 10 settembre
Per quanto riguarda le novità in arrivo la prossima settimana, si tratta di due giochi: Astral Ascent e Luftrausers, entrambi disponibili a partire dal prossimo giovedì 10 settembre e fino al successivo 17 settembre.
Astral Ascent è un particolare gioco roguelike con struttura action a piattaforme, realizzato in 2D. Si tratta di un titolo dotato di una meccanica alquanto composita che ricorda i vecchi titoli d'azione, ma con alcune aggiunte più moderne.
Luftrauser è invece uno sparatutto in 2D alquanto stiloso, caratterizzato da una particolare grafica bidimensionale e sviluppato da Vlambeer, che ci pone al comando di un velivolo all'interno di furiosi combattimenti aerei e navali.