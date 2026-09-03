Epic Games Store mette a disposizione il gioco gratis di oggi e svela i due regali del 10 settembre

Come di consueto, anche questo giovedì arriva il momento dei giochi gratis su Epic Games Store, che mette a disposizione adesso il titolo previsto per questa settimana e svela anche altri due giochi gratis in arrivo per la prossima settimana.

Il gioco gratis di oggi, annunciato già la scorsa settimana, è Alone With You, una particolare avventura narrativa ad ambientazione fantascientifica caratterizzata da una notevole atmosfera malinconica e dotat anche di una certa profondità per i temi trattati.

Come sempre, per ottenere i regali dell'Epic Games Store è sufficiente riscattarli durante la settimana in cui questi sono in offerta recandovi a questa pagina sullo Store e scaricandoli utilizzando il proprio account: resteranno nella libreria anche al termine della promozione.