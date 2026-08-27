I giochi gratis di Epic Games Store sono disponibili, svelato il regalo del 3 settembre

Siamo giunti a giovedì e, come da tradizione, è il giorno dei giochi gratis di Epic Games Store, che in questo caso sono Breathedge e Rival Stars Horse Racing, come era stato già confermato. A questi si aggiunge però anche l'annuncio del regalo del 3 settembre, vediamo dunque di cosa si tratta.

I giochi gratis di oggi, 27 agosto, erano stati già comunicati la scorsa settimana, come accade da sempre secondo il modus operandi classico di Epic Games Store, ma con la disponibilità di questi viene annunciato anche quello che sarà il prossimo arrivo nell'iniziativa promozionale: si tratta di Alone With You, "un'avventura romantica fantascientifica".

Tutti i giochi messi a disposizione gratuitamente da Epic Games Store possono essere scaricati e giocati liberamente da chiunque, basta semplicemente un account gratuito sullo store e, se si riscatta i titoli all'interno della settimana in cui sono disponibili gratuitamente, questo rimane nella nostra libreria anche successivamente.