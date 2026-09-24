Apparentemente da soli fra gli angusti corridoi del relitto della nave Von Braun, dovremo esplorare scenari pieni di insidie e scoprire cos'è accaduto all'equipaggio nell'ambito di un'avventura appassionante e spettacolare .

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster è il modo perfetto per giocare a System Shock 2

Ambientato nell'anno 2114, ben quarantadue anni dopo gli eventi del primo capitolo, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster ci mette al comando di un personaggio che si risveglia da un sonno criogenico solo per ritrovarsi in una situazione da incubo , fra letali mutanti e robot fuori controllo.

Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 1 ottobre : si tratta di System Shock 2: 25th Anniversary Remaster e Buried Stars , due esperienze sostanzialmente diverse ma dotate di caratteristiche molto interessanti.

I giochi di oggi e Buried Stars

Contestualmente all'annuncio dei giochi del 1 ottobre sono stati messi a disposizione quelli di oggi, vale a dire Mechabellum e Astrea: Six Sided Oracles: per riscattarli vi basterà visitare le relative pagine su Epic Games Store, cliccare sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni fino al completamento dell'operazione.

Tornando invece ai titoli della settimana prossima, Buried Stars si presenta come un mix di avventura e survival che racconta le vicende di un gruppo di partecipanti a una sorta di talent show che si ritrovano a dover indagare su di un brutale omicidio: riusciremo a risolverlo?