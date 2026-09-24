Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 1 ottobre: si tratta di System Shock 2: 25th Anniversary Remaster e Buried Stars, due esperienze sostanzialmente diverse ma dotate di caratteristiche molto interessanti.
La remaster di System Shock 2 si pone chiaramente come il nome più importante del lotto, vista la qualità del lavoro di rimasterizzazione effettuato da Nightdive Studios, capace di rinfrescare in maniera sorprendente non solo il comparto tecnico ma anche le meccaniche di questo grande classico.
Ambientato nell'anno 2114, ben quarantadue anni dopo gli eventi del primo capitolo, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster ci mette al comando di un personaggio che si risveglia da un sonno criogenico solo per ritrovarsi in una situazione da incubo, fra letali mutanti e robot fuori controllo.
Apparentemente da soli fra gli angusti corridoi del relitto della nave Von Braun, dovremo esplorare scenari pieni di insidie e scoprire cos'è accaduto all'equipaggio nell'ambito di un'avventura appassionante e spettacolare.
I giochi di oggi e Buried Stars
Contestualmente all'annuncio dei giochi del 1 ottobre sono stati messi a disposizione quelli di oggi, vale a dire Mechabellum e Astrea: Six Sided Oracles: per riscattarli vi basterà visitare le relative pagine su Epic Games Store, cliccare sul pulsante "ottieni" e seguire le istruzioni fino al completamento dell'operazione.
Tornando invece ai titoli della settimana prossima, Buried Stars si presenta come un mix di avventura e survival che racconta le vicende di un gruppo di partecipanti a una sorta di talent show che si ritrovano a dover indagare su di un brutale omicidio: riusciremo a risolverlo?