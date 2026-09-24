Meta Muse Charm è il gadget per parlare con l'IA senza telefono

L'aspetto ricorda quello di un orologio intelligente privato del cinturino, con un display frontale e un piccolo laccetto per trasportarlo. Sul lato superiore è visibile un sensore d'impronta che dovrebbe consentire di attivare rapidamente Muse, mentre sul dispositivo sembrano essere presenti anche una fotocamera e diversi microfoni.

Meta ha presentato a sorpresa Muse Charm durante il keynote di Meta Connect 2026 . Il dispositivo, mostrato da Mark Zuckerberg nelle battute finali dell'evento, è una sorta di piccolo computer portatile dedicato esclusivamente all'interazione con Muse , il nuovo agente IA personale dell'azienda. Meta lo descrive come un dispositivo tascabile che permette di parlare con l'assistente senza dover prendere lo smartphone.

Muse Charm arriverà a dicembre, ma Meta non ha ancora svelato tutto

L'idea di Meta è rendere Muse immediatamente accessibile: Secondo Zuckerberg, basterà interagire con il dispositivo per iniziare a parlare con l'agente, senza sbloccare uno smartphone o aprire un'applicazione. Non è però ancora chiaro come Muse Charm si collegherà ai server di Meta e quale tipo di connessione utilizzerà.

Il dispositivo è ancora in una fase preliminare. Meta ha spiegato di averne costruiti soltanto pochi esemplari e di dover ancora completare alcuni dettagli, compreso il materiale della scocca. L'azienda ha comunque indicato dicembre come periodo previsto per la disponibilità, in tempo per le festività natalizie. Reuters conferma che il prodotto è stato presentato come un dispositivo da portare con sé o agganciare alle chiavi.

Al momento non sono stati comunicati né il prezzo né i mercati nei quali Muse Charm sarà venduto. Meta ha confermato ufficialmente soltanto che fornirà ulteriori informazioni più avanti nel 2026. Anche l'arrivo in Europa non è quindi ancora annunciato.

Per un eventuale debutto nell'Unione Europea, la presenza di fotocamera, microfoni e sensore d'impronta rende particolarmente importante la gestione dei dati. Il GDPR disciplina il trattamento dei dati personali e considera biometrici quelli utilizzati per identificare univocamente una persona. Questo non significa che Muse Charm sarà sicuramente vietato in Europa, ma Meta dovrà rispettare gli obblighi applicabili al trattamento dei dati e fornire adeguate informazioni e controlli agli utenti, anche per le funzioni effettivamente accessibili tramite intelligenza artificiale.