Wonderful Neoran Valley fissa l'uscita del nuovo trailer: il Pokémon-like di Cydonia sarà al Lucca Comics & Games

Nara Studio ha annunciato che il 27 ottobre presenterà un nuovo trailer di Wonderful Neoran Valley, il monster collector italiano che lo scorso febbraio ha conquistato la community internazionale con una campagna Kickstarter da oltre 1 milione di dollari e più di 14.000 sostenitori. Il progetto vede il celebre content creator Cydonia nel ruolo di creative director e volto principale dell'iniziativa.
Per anticipare l'appuntamento, oggi è stato pubblicato un teaser trailer sui canali social ufficiali. Un piccolo assaggio che punta a incuriosire gli spettatori in vista del trailer completo, che verrà mostrato martedì 27 ottobre alle 15:00 sul canale Twitch Cydonia_Chiara. In quell'occasione verrà svelata anche una nuova key art firmata da Lorenzo Ceccotti (LRNZ), illustratore e designer di fama internazionale che porterà il suo stile inconfondibile nella Valle e nei Neoran.
Nara Studio e Wonderful Neoran Valley saranno al Lucca Comics & Games
Le novità del titolo faranno da apripista alla presenza di Nara Studio al Lucca Comics & Games 2026, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre. Il team sarà presente con un intero stand a tema Wonderful Neoran Valley presso Sala Canova, dove i fan potranno incontrare gli sviluppatori grazie a meet & greet giornalieri, scoprire nuovi contenuti e partecipare ad attività dedicate alla community. Per la prima volta sarà inoltre disponibile il merchandise ufficiale del gioco, acquistabile direttamente allo stand.
Ulteriori dettagli sui prodotti, sui panel e sugli incontri verranno comunicati nel corso di ottobre. Nel frattempo è già confermato uno speciale watch party del nuovo trailer, previsto per venerdì 30 ottobre al Teatro del Giglio, seguito da una sessione di domande e risposte con il team di sviluppo.
Wonderful Neoran Valley è un GDR monster collector ambientato in un mondo fantasy colpito da un misterioso fenomeno. Queste anomalie distorcono l'ambiente e rendono aggressive i Neoran, creature capaci di parlare, provare emozioni complesse e perseguire obiettivi personali. Il giocatore deve esplorare la regione, indagare sull'origine del disturbo e reclutare alleati per formare una squadra capace di affrontare sfide sempre più impegnative. Il sistema di combattimento ruota attorno alla capacità del protagonista, il Knight, di prevedere i 7 turni successivi, permettendo ai giocatori di leggere la timeline, costruire sinergie e trasformare la preveggenza in strategia.