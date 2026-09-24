Wonderful Neoran Valley fissa l'uscita del nuovo trailer: il Pokémon-like di Cydonia sarà al Lucca Comics & Games

Per anticipare l'appuntamento, oggi è stato pubblicato un teaser trailer sui canali social ufficiali. Un piccolo assaggio che punta a incuriosire gli spettatori in vista del trailer completo, che verrà mostrato martedì 27 ottobre alle 15:00 sul canale Twitch Cydonia_Chiara . In quell'occasione verrà svelata anche una nuova key art firmata da Lorenzo Ceccotti (LRNZ), illustratore e designer di fama internazionale che porterà il suo stile inconfondibile nella Valle e nei Neoran.

Nara Studio ha annunciato che il 27 ottobre presenterà un nuovo trailer di Wonderful Neoran Valley , il monster collector italiano che lo scorso febbraio ha conquistato la community internazionale con una campagna Kickstarter da oltre 1 milione di dollari e più di 14.000 sostenitori. Il progetto vede il celebre content creator Cydonia nel ruolo di creative director e volto principale dell'iniziativa.

Nara Studio e Wonderful Neoran Valley saranno al Lucca Comics & Games

Le novità del titolo faranno da apripista alla presenza di Nara Studio al Lucca Comics & Games 2026, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre. Il team sarà presente con un intero stand a tema Wonderful Neoran Valley presso Sala Canova, dove i fan potranno incontrare gli sviluppatori grazie a meet & greet giornalieri, scoprire nuovi contenuti e partecipare ad attività dedicate alla community. Per la prima volta sarà inoltre disponibile il merchandise ufficiale del gioco, acquistabile direttamente allo stand.

Ulteriori dettagli sui prodotti, sui panel e sugli incontri verranno comunicati nel corso di ottobre. Nel frattempo è già confermato uno speciale watch party del nuovo trailer, previsto per venerdì 30 ottobre al Teatro del Giglio, seguito da una sessione di domande e risposte con il team di sviluppo.

Wonderful Neoran Valley è un GDR monster collector ambientato in un mondo fantasy colpito da un misterioso fenomeno. Queste anomalie distorcono l'ambiente e rendono aggressive i Neoran, creature capaci di parlare, provare emozioni complesse e perseguire obiettivi personali. Il giocatore deve esplorare la regione, indagare sull'origine del disturbo e reclutare alleati per formare una squadra capace di affrontare sfide sempre più impegnative. Il sistema di combattimento ruota attorno alla capacità del protagonista, il Knight, di prevedere i 7 turni successivi, permettendo ai giocatori di leggere la timeline, costruire sinergie e trasformare la preveggenza in strategia.