PS6 sarebbe decisamente meno potente di Xbox Helix secondo nuove stime: i chip sono finalizzati

Il noto leaker KeplerL2, personaggio piuttosto seguito in ambito hardware, soprattutto per quanto riguarda le informazioni su AMD, ha riferito che i SoC alla base di PS6 e Xbox Helix sarebbero ormai finalizzati, e che la console Sony sarebbe significativamente meno potente di quella Microsoft, almeno sulla carta.
In base a quanto riferito sul forum NeoGAF dal leaker in questione, PS6 avrebbe una potenza di circa 40 TFLOPS, mentre Xbox Helix raggiungere i 56 TFLOPS, almeno per quanto riguarda la potenza computazionale stimata dei system on chip, che racchiudono processore e GPU delle console di prossima generazione.
Entrambi i chip, peraltro, avrebbero superato la fase di tape-out, ovvero avrebbero superato la progettazione e sarebbero pronti per la produzione di massa, sebbene questo non ci dica ancora molto sulle possibili tempistiche di uscita effettiva delle nuove console.
Superato un traguardo importante, ma uscita ancora lontana
La fase di tape-out segna sostanzialmente il passaggio dalla progettazione alla produzione fisica dei chip ed è un momento di enorme importanza perché indica che tutta la parte di ideazione, prototipo e verifica dovrebbe essere stata interamente superata.
Da qui in poi si dovrebbe passare alla produzione fisica dei chip, salvo ovviamente eventuali problemi o ritardi che potrebbero emergere e che, nella situazione attuale del mercato hardware, sembrano anche essere piuttosto probabili.
Secondo le stime di KeplerL2, dunque, Xbox Helix avrebbe una potenza di circa il 40% superiore a quella di PS6, sebbene il dato segnalato in TFLOPS sia difficile da tradurre in maniera pratica sul fronte dei videogiochi, visto che si parla di potenza computazionale per i calcoli in virgola mobile.
Nella prossima generazione, inoltre, risulterà fondamentale l'intervento dell'intelligenza artificiale attraverso i sistemi di upscaling utilizzati, che potrebbero sfruttare le nuove NPU integrate, oltre al supporto per altre tecnologie grafiche come ray tracing e altro.
Va tutto preso come voce di corridoio, in ogni caso, ed è probabile che si debba attendere ancora un bel po' prima di avere informazioni concrete sulle nuove console, sebbene Xbox Helix sia stata quantomeno già annunciata da Microsoft, mentre Sony ha ancora svelato ben poco della sua nuova console.
Nel frattempo si continua a parlare di una possibile PS6 portatile, mentre gran parte della discussione si sta spostando in questo periodo sui prezzi delle nuove console, visto che la situazione attuale del mercato porta a pensare a costi veramente importanti: con PS6 e Project Helix che potrebbero raggiungere i 1.000 dollari, gli analisti prevedono un calo delle vendite fino al 38%.