PS6 sarebbe decisamente meno potente di Xbox Helix secondo nuove stime: i chip sono finalizzati

Il noto leaker KeplerL2, personaggio piuttosto seguito in ambito hardware, soprattutto per quanto riguarda le informazioni su AMD, ha riferito che i SoC alla base di PS6 e Xbox Helix sarebbero ormai finalizzati, e che la console Sony sarebbe significativamente meno potente di quella Microsoft, almeno sulla carta.

In base a quanto riferito sul forum NeoGAF dal leaker in questione, PS6 avrebbe una potenza di circa 40 TFLOPS, mentre Xbox Helix raggiungere i 56 TFLOPS, almeno per quanto riguarda la potenza computazionale stimata dei system on chip, che racchiudono processore e GPU delle console di prossima generazione.

Entrambi i chip, peraltro, avrebbero superato la fase di tape-out, ovvero avrebbero superato la progettazione e sarebbero pronti per la produzione di massa, sebbene questo non ci dica ancora molto sulle possibili tempistiche di uscita effettiva delle nuove console.