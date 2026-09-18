La disponibilità di PS5 Pro potrebbe continuare ad essere scarsa anche nel 2027

Secondo quanto riferito dalla testata tedesca, sembra che la compagnia abbia avvertito del fatto che la scarsità di disponibilità sia destinata a protrarsi "fino almeno all'inizio del 2027 ".

La console è in effetti caratterizzata da stock più bassi rispetto agli altri modelli, tanto da risultare spesso esaurita presso i rivenditori e anche sul negozio ufficiale di Sony, ovvero PlayStation Direct, e la situazione sembra destinata a non migliorare nemmeno nel prossimo futuro.

Proprio nel momento di maggiore richiesta

La questione diventerà complicata soprattutto nei prossimi mesi: l'autunno è un periodo particolarmente caldo per gli acquisti, e soprattutto c'è GTA 6 in arrivo a novembre, cosa che probabilmente trainerà le vendite anche delle console.

Già da tempo i rivenditori paventano la possibilità che sia PS5 che Xbox Series X|S potrebbero essere difficili da reperire proprio nel momento dell'uscita di GTA 6, e la questione sembra essere confermata anche da questa voce di corridoio.

Considerando peraltro che PS5 Pro potrebbe essere la piattaforma su cui il gioco Rockstar Games dovrebbe avere l'aspetto migliore, considerando il maggiore potenziale dell'hardware, è facile aspettarsi che possa essere particolarmente ambita per questo autunno.

Tuttavia, con la crisi delle memorie e dell'hardware in generale, è verosimile aspettarsi una certa difficoltà nell'approvvigionamento delle scorte, nonostante Sony abbia assicurato che i materiali fossero già stati riservati in abbondanza.