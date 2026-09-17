Il team di Dreams e LittleBigPlanet starebbe per presentare il nuovo gioco per PS5: indiscrezioni

Da MP1ST emergono alcune indiscrezioni sul nuovo gioco in sviluppo presso Media Molecule, autori di Dreams e LittleBigPlanet, che potrebbe essere presentato nel 2027 e sembra avere degli "aspetti social" al suo interno.

Circa quattro mesi fa erano venute fuori alcune informazioni, ancora non ufficiali, riguardanti il fatto che il gioco di Media Molecule dovrebbe essere una nuova proprietà intellettuale ed essere caratterizzato da un'ambientazione open world, mentre altri elementi stanno emergendo in queste ore.

Intanto, queste informazioni sembrano confermare che il team interno a PlayStation Studios è ancora vivo e vegeto ed è già qualcosa, considerando che la mancanza di informazioni al riguardo e il fatto che si tratta di uno studio concentrato su progetti piuttosto lontani dai grandi successi commerciali standard potevano far temere il peggio.