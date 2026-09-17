Il team di Dreams e LittleBigPlanet starebbe per presentare il nuovo gioco per PS5: indiscrezioni

Da MP1ST emergono alcune indiscrezioni sul nuovo gioco in sviluppo presso Media Molecule, autori di Dreams e LittleBigPlanet, che potrebbe essere presentato nel 2027 e sembra avere degli "aspetti social" al suo interno.
Circa quattro mesi fa erano venute fuori alcune informazioni, ancora non ufficiali, riguardanti il fatto che il gioco di Media Molecule dovrebbe essere una nuova proprietà intellettuale ed essere caratterizzato da un'ambientazione open world, mentre altri elementi stanno emergendo in queste ore.
Intanto, queste informazioni sembrano confermare che il team interno a PlayStation Studios è ancora vivo e vegeto ed è già qualcosa, considerando che la mancanza di informazioni al riguardo e il fatto che si tratta di uno studio concentrato su progetti piuttosto lontani dai grandi successi commerciali standard potevano far temere il peggio.
Un gioco vero e proprio, questa volta
Secondo una fonte "vicina al progetto", citata dal sito in questione, sembra che il nuovo gioco di Media Molecule verrà presentato nel corso del 2027 in maniera ufficiale ed estesa, con uscita prevista nello stesso anno.
Per quanto riguarda le caratteristiche del gioco, sembra trattarsi di una simulazione con elementi sociali, qualcosa che potrebbe essere ispirato ad Animal Crossing o Harvest Moon, dunque che prevede interazione con altri personaggi in una sorta di contesto sociale.
Pare che non si tratti di un gioco live service, sebbene alcuni aspetti in stile game as a service potrebbero essere presenti. In ogni caso, dovrebbe essere qualcosa di molto diverso da Dreams e strutturato come un gioco vero e proprio.
In effetti, il fatto che il nuovo progetto di Media Molecule fosse destinato ad essere più un gioco che uno strumento creativo era già emerso diverso tempo fa, dopo le voci su un gioco completamente nuovo derivate da alcuni annunci di lavoro.