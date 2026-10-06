L'addio ai dischi di Sony è un duro colpo per il brand PlayStation, dice Shawn Layden

L'addio ai dischi di Sony è un duro colpo per il brand PlayStation: ne è convinto Shawn Layden, ex CEO di Sony Interactive Entertainment America, che ha espresso rammarico e preoccupazione in merito all'attuale strategia dell'azienda giapponese.

"Sentire di questa decisione mi ha reso triste", ha detto Layden nel corso di un podcast. "Non so quali siano state le pressioni che hanno portato a quella scelta né cosa dicesse il foglio di calcolo, perché sono sicuro che si tratti del frutto di un'analisi dei numeri, in cui si cerca di contenere i costi e capire dove estrarre i profitti."

"È vero, ci piace scaricare i giochi in formato digitale. Qualcuno diceva che scaricare un gioco è più facile che andare in negozio, ma in realtà è più facile che attraversare il salotto per inserire un disco nella console: non devi nemmeno farlo, basta premere un pulsante sul controller. La comodità è indiscutibile."

"Credo che nel mercato dei videogiochi magari l'80% delle persone scarica i giochi e il 20% non lo fa (...), ma quel 20% è importantissimo. Voglio dire, rappresenta la parte più fedele degli appassionati, quelli che a volte comprano due copie dello stesso titolo: una non esce mai dalla confezione, mentre con l'altra ci giochi."

"È come per i collezionisti di fumetti, ne compri sempre due copie. (...) Dobbiamo ricordare che una delle motivazioni fondamentali del giocatore è questo desiderio di collezionare, giusto? Siamo persone curiose, che amano collezionare, e ci piace mostrare ciò che possediamo."