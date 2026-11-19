Sony ha iniziato a inviare comunicazioni via email ai giocatori PlayStation per informarli che i preordini relativi ai prossimi accessori ufficiali sono stati annullati. Proprio come accaduto all'inizio di quest'anno per l'arcade stick FlexStrike, anche gli altoparlanti wireless da scrivania Pulse Elevate hanno infatti subito un rinvio dell'ultimo minuto, sfociato ora nella cancellazione di tutte le prenotazioni già effettuate.

Entrambi i dispositivi, sia gli speaker Pulse Elevate sia lo stick FlexStrike, risultano attualmente rinviati a tempo indeterminato. La brusca frenata riservata agli altoparlanti ha colto particolarmente di sorpresa gli addetti ai lavori, dal momento che Sony aveva già spedito alcune unità destinate alle recensioni a diverse testate prima di staccare la spina al lancio.