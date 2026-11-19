Sony ha iniziato a inviare comunicazioni via email ai giocatori PlayStation per informarli che i preordini relativi ai prossimi accessori ufficiali sono stati annullati. Proprio come accaduto all'inizio di quest'anno per l'arcade stick FlexStrike, anche gli altoparlanti wireless da scrivania Pulse Elevate hanno infatti subito un rinvio dell'ultimo minuto, sfociato ora nella cancellazione di tutte le prenotazioni già effettuate.
Entrambi i dispositivi, sia gli speaker Pulse Elevate sia lo stick FlexStrike, risultano attualmente rinviati a tempo indeterminato. La brusca frenata riservata agli altoparlanti ha colto particolarmente di sorpresa gli addetti ai lavori, dal momento che Sony aveva già spedito alcune unità destinate alle recensioni a diverse testate prima di staccare la spina al lancio.
Il messaggio agli utenti e i problemi di qualità dietro lo stop
Nell'email recapitata ai clienti che avevano prenotato gli altoparlanti, la compagnia giapponese motiva l'annullamento facendo riferimento a generici inconvenienti tecnici:
"Grazie per aver effettuato la prenotazione degli altoparlanti Pulse Elevate su PlayStation. Purtroppo, il tuo preordine è stato cancellato a causa di problemi tecnici. Ci scusiamo profondamente per il disagio."
Se nel caso del controller FlexStrike Sony aveva attribuito lo stop a "imprevisti ritardi nella produzione", per quanto riguarda Pulse Elevate il rinvio è stato invece ricondotto a un problema qualitativo non meglio specificato, individuato durante le verifiche interne.
"Nell'ambito dei nostri continui test sulla qualità degli altoparlanti Pulse Elevate, abbiamo individuato un problema di produzione relativo al prodotto e abbiamo preso la decisione di posticiparne il lancio. Questo tempo aggiuntivo ci consentirà di garantire che il prodotto offra l'esperienza che avevamo previsto per i nostri giocatori. Ci scusiamo per il ritardo e apprezziamo la vostra pazienza e comprensione."
Recentemente, inoltre, Sony ha annunciato una PlayStation Portal nera per il Giappone, con qualcosa di nuovo.