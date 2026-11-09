Sony ha annunciato una PlayStation Portal nera per il Giappone, con qualcosa di nuovo

C'è un modello Midnight Black di PlayStation Portal in arrivo solo in Giappone, annunciato nelle ore scorse da Sony, che porta con sé qualcosa di nuovo, al di là della colorazione già vista altrove in precedenza.
Si tratta di un modello specificamente costruito per il mercato giapponese, che rientra nella categoria "Japan only" e ha la lingua di sistema bloccata esclusivamente sul giapponese, in maniera simile a quanto fatto da Sony anche con la PS5 a prezzo ridotto che è destinata solo al mercato interno.
In questo caso, tuttavia, il prezzo non sembra presentare particolari variazioni, mentre l'unica novità, alquanto interessante, è quella che viene definita una "memoria interna espansa", di cui non ci sono ancora molti dettagli.
Una nuova memoria interna espansa
Non si rilevano altre novità per quanto riguarda questo modello di PlayStation Portal: la colorazione Midnight Black era già presente al livello globale ed è stata lanciata mesi fa anche in Europa, dunque l'unica differenza sostanziale sembra essere questa caratteristica della memoria interna.
Anche il blocco sul linguaggio giapponese, a differenza della PS5 "economica", non comporta una particolare variazione sul prezzo per incentivare l'acquisto in patria.
Il pacchetto costa infatti 39,980 yen e comprende un mese di abbonamento a PlayStation Plus Premium, ma il prezzo non risulta particolarmente più basso rispetto allo standard, nonostante il blocco incentrato sul mercato giapponese.
L'unica vera novità è rappresentata dunque da questa memoria interna aggiuntiva che, in base all'annuncio di Sony, verrà "utilizzata per funzionalità future", cosa che lascia intendere forse alcune nuove caratteristiche in arrivo per PlayStation Portal, ma di cui al momento non sappiamo nulla.
Proprio il mese scorso, PS Portal è stato aggiornato con un paio di novità utili, con nuove opzioni legate all'audio 3D e miglioramenti alla funzione di ricerca. Per il resto, non emergono ancora notizie su quello che è atteso da molti come upgrade decisivo per il dispositivo portatile, ovvero lo schermo OLED che, tuttavia, sembra non essere ancora nei piani di Sony.