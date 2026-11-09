Sony ha annunciato una PlayStation Portal nera per il Giappone, con qualcosa di nuovo

C'è un modello Midnight Black di PlayStation Portal in arrivo solo in Giappone, annunciato nelle ore scorse da Sony, che porta con sé qualcosa di nuovo, al di là della colorazione già vista altrove in precedenza.

Si tratta di un modello specificamente costruito per il mercato giapponese, che rientra nella categoria "Japan only" e ha la lingua di sistema bloccata esclusivamente sul giapponese, in maniera simile a quanto fatto da Sony anche con la PS5 a prezzo ridotto che è destinata solo al mercato interno.

In questo caso, tuttavia, il prezzo non sembra presentare particolari variazioni, mentre l'unica novità, alquanto interessante, è quella che viene definita una "memoria interna espansa", di cui non ci sono ancora molti dettagli.