La divisione turca di Disney ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo spot di Avengers: Doomsday che mostra Steve Rogers in Latveria, impegnato in una misteriosa missione che condurrà il personaggio interpretato da Chris Evans nel mezzo del paese immaginario governato dal potente e spietato Victor von Doom.
Il video include alcune sequenze inedite rispetto a quanto già mostrato nel trailer finale del film prodotto dai Marvel Studios, andando ad approfondire anche il rapporto fra Steve, Peggy e loro figlio, che viene a sapere della vera identità del padre soltanto quando i Fantastici Quattro vengono a convocarlo.
"Eravamo in sei. Ci chiamavano Avengers", dice l'ex Captain America durante lo spot, e quando suo figlio gli chiede che poteri abbia, se sappia volare, trasformarsi in fuoco o sparare raggi laser dagli occhi, Steve risponde di no. A quel punto interviene però Peggy, che dice: "Sa fare quello che deve essere fatto."
È a questo punto che il video mostra le immagini più interessanti, con Steve Rogers che si trova in Latveria, accanto a una struttura circolare (una tomba? Un memoriale?) su cui compare il nome di Doctor Doom. Subito dopo l'eroe richiama Mjolnir e scaglia un potente fulmine verso il cielo, per poi sfrecciare via.
Lo spot include una rivelazione?
Pur riprendendo molte delle scene già viste nel trailer finale di Avengers: Doomsday, lo spot pubblicato in queste ore fa dalla divisione turca di Disney sembra fare un'importante rivelazione legata proprio a Doom e al possibile nome del suo defunto figlio, che potrebbe chiamarsi Malachi von Doom.
La scomparsa del bambino ed eventualmente di sua madre è secondo molti la ragione per cui il villain interpretato da Robert Downey Jr. vuole vendicarsi degli Avengers, ritenendoli responsabili delle anomalie temporali che hanno determinato questa sciagura.
In questo discorso si collocano anche gli X-Men dell'universo Fox, a quanto pare impegnati a proteggere il proprio mondo da eventi catastrofici e invasioni infradimensionali che potrebbero distruggerlo.
Come spesso accade con i film Marvel, tuttavia, è possibile che i trailer visti finora non raccontino tutta la verità e anzi puntino a far emergere un racconto che in realtà non è quello che scopriremo nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 16 dicembre.