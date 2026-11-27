La divisione turca di Disney ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo spot di Avengers: Doomsday che mostra Steve Rogers in Latveria, impegnato in una misteriosa missione che condurrà il personaggio interpretato da Chris Evans nel mezzo del paese immaginario governato dal potente e spietato Victor von Doom.

Il video include alcune sequenze inedite rispetto a quanto già mostrato nel trailer finale del film prodotto dai Marvel Studios, andando ad approfondire anche il rapporto fra Steve, Peggy e loro figlio, che viene a sapere della vera identità del padre soltanto quando i Fantastici Quattro vengono a convocarlo.

"Eravamo in sei. Ci chiamavano Avengers", dice l'ex Captain America durante lo spot, e quando suo figlio gli chiede che poteri abbia, se sappia volare, trasformarsi in fuoco o sparare raggi laser dagli occhi, Steve risponde di no. A quel punto interviene però Peggy, che dice: "Sa fare quello che deve essere fatto."

È a questo punto che il video mostra le immagini più interessanti, con Steve Rogers che si trova in Latveria, accanto a una struttura circolare (una tomba? Un memoriale?) su cui compare il nome di Doctor Doom. Subito dopo l'eroe richiama Mjolnir e scaglia un potente fulmine verso il cielo, per poi sfrecciare via.