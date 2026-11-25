Il regista Andy Serkis e la sua troupe hanno annunciato che le riprese de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum sono terminate ufficialmente, e il film approderà nelle sale cinematografiche il 17 dicembre 2027. Servirà dunqnue circa un anno per completare la post-produzione.
La notizia è stata accompagnata da un video celebrativo che mostra alcuni momenti della lavorazione, ma non si limita a questo: a quanto pare una presenza misteriosa non vuole saperne di lasciare il luogo delle riprese e sta mettendo in difficoltà gli operatori.
A parte gli scherzi, Serkis ha confermato di aver portato a termine sia le riprese principali sia il proprio lavoro alla regia, descrivendo il ritorno nei panni di Gollum come "un viaggio incredibile" e sottolineando quanto questo personaggio sia complesso e meriti ulteriori approfondimenti.
Per i tantissimi fan delle opere di J.R.R. Tolkien la nuova pellicola rappresenterà un'occasione per immergersi ancora una volta nelle affascinanti atmosfere di una saga immortale, che possiede ancora un enorme potenziale inespresso.
Un altro prequel
Annunciato poco più di due anni fa, Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum sarà ambientato negli anni che precedono gli eventi de La Compagnia dell'Anello, il primo capitolo della trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson, in maniera simile a quanto fatto con Lo Hobbit.
In questo caso, tuttavia, la trama ruoterà attorno alla ricerca di Gollum da parte di Aragorn, incaricato da Gandalf di rintracciare la creatura per scoprire ciò che sa dell'Unico Anello: un momento che nei romanzi viene raccontato soltanto in parte.
Aragorn, che in questa fase della storia viene ancora chiamato Grampasso, si troverà dunque ad affrontare un viaggio attraverso le lande selvagge della Terra di Mezzo, ma il film punterà anche ad approfondire il passato di Gollum e a mostrare alcuni eventi che collegheranno il prequel alla trilogia originale.
Un cast importante
Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn ne Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, ma nel film ritroveremo volti iconici come quello di Ian McKellen, che tornerà a vestire i panni di Gandalf il Grigio, mentre Elijah Wood riprenderà il ruolo di Frodo Baggins e Lee Pace sarà nuovamente Thranduil.
Fra le novità più importanti c'è proprio il nuovo interprete di Aragorn, Jamie Dornan, ma non si tratterà dell'unica new entry: ne La Caccia a Gollum vedremo anche Anya Taylor-Joy nei panni di Seren, Kate Winslet in quelli di Marigol e Leo Woodall in quelli di Halvard.