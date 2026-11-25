Il regista Andy Serkis e la sua troupe hanno annunciato che le riprese de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum sono terminate ufficialmente, e il film approderà nelle sale cinematografiche il 17 dicembre 2027. Servirà dunqnue circa un anno per completare la post-produzione.

La notizia è stata accompagnata da un video celebrativo che mostra alcuni momenti della lavorazione, ma non si limita a questo: a quanto pare una presenza misteriosa non vuole saperne di lasciare il luogo delle riprese e sta mettendo in difficoltà gli operatori.

A parte gli scherzi, Serkis ha confermato di aver portato a termine sia le riprese principali sia il proprio lavoro alla regia, descrivendo il ritorno nei panni di Gollum come "un viaggio incredibile" e sottolineando quanto questo personaggio sia complesso e meriti ulteriori approfondimenti.

Per i tantissimi fan delle opere di J.R.R. Tolkien la nuova pellicola rappresenterà un'occasione per immergersi ancora una volta nelle affascinanti atmosfere di una saga immortale, che possiede ancora un enorme potenziale inespresso.