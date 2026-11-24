Dopo una lunga attesa, il film di Exit 8 ha finalmente una data di uscita anche per l'Italia, annunciata con un nuovo trailer che potete vedere in esclusiva proprio qui sotto, che ci consente anche di avere un primo assaggio del doppiaggio in italiano.
L'adattamento cinematografico di uno dei fenomeni indie dedicati agli spazi liminali che sconfinano nell'horror arriverà in Italia il 10 dicembre, dunque con vari mesi di ritardo rispetto al lancio originale avvenuto lo scorso aprile, ma con una versione completamente adattata in italiano.
Uscito nel 2025 in Giappone, il film è diretto da Genki KAwamura, che ha anche scritto la sceneggiatura in collaborazione con Kentaro Hirase, ovviamente ispirandosi al videogioco The Exit 8 del 2023.
Alla ricerca di anomalie in un loop senza fine
Il film è stato presentato in anteprima alle Proiezioni di Mezzanotte del Festival di Cannes 2025 e ha ottenuto ottimi consensi da parte della critica e del pubblico, confermando una tendenza positiva, vista di recente, nell'adattare certi soggetti videoludici molto particolari, come abbiamo visto anche con Backrooms.
Il trailer, visibile qui sopra, condensa in pochi secondi alcuni elementi tipici della storia, che vede un uomo intrappolato in un corridoio della metropolitana, prigioniero di un loop apparentemente infinito, che solo poco per volta riesce a comprendere.
Le regole sono semplici e rigorose: "Non ignorare nulla di insolito, se scopri un'anomalia, torna immediatamente indietro. Se non la trovi, prosegui, poi esci dall'uscita 8".
Tutta la storia è incentrata sulla spasmodica ricerca di questa uscita, nel tentativo di seguire le regole senza commettere errori, pena il ritorno inesorabile al punto di partenza.
Si tratta di una situazione dai forti connotati simbolici, che hanno a che fare con questioni esistenziali e ricordano da vicino anche certe insensatezze della vita moderna, oltre a riprendere elementi critici della società nipponica, secondo le intenzioni degli autori.
Il videogioco
Il film è direttamente tratto dal videogioco The Exit 8, diventato a sua volta un fenomeno globale, come confermato anche dal nuovo traguardo di vendite raggiunto proprio in questi mesi.
Si tratta di un'avventura in stile horror psicologico in prima persona, sviluppata da Kotake Create con mezzi alquanto limitati ma basandosi su una forte idea centrale di notevole originalità e puntando sulla fascinazione diffusa per gli spazi liminali.
The Exit 8 è strutturato come una sorta di "simulatore di camminata" che però si trasforma progressivamente in qualcosa di molto strano, con elementi puzzle e caratterizzato da una costante inquietudine.
Come messo in scena nel film, anche nel gioco dobbiamo attraversare corridoi apparentemente sempre uguali, alla ricerca però di eventuali anomalie da rilevare, nel tentativo di uscire dal loop e raggiungere finalmente l'uscita 8.