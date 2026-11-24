Uscito nel 2025 in Giappone, il film è diretto da Genki KAwamura, che ha anche scritto la sceneggiatura in collaborazione con Kentaro Hirase, ovviamente ispirandosi al videogioco The Exit 8 del 2023.

Alla ricerca di anomalie in un loop senza fine

Il film è stato presentato in anteprima alle Proiezioni di Mezzanotte del Festival di Cannes 2025 e ha ottenuto ottimi consensi da parte della critica e del pubblico, confermando una tendenza positiva, vista di recente, nell'adattare certi soggetti videoludici molto particolari, come abbiamo visto anche con Backrooms.

Il trailer, visibile qui sopra, condensa in pochi secondi alcuni elementi tipici della storia, che vede un uomo intrappolato in un corridoio della metropolitana, prigioniero di un loop apparentemente infinito, che solo poco per volta riesce a comprendere.

Le regole sono semplici e rigorose: "Non ignorare nulla di insolito, se scopri un'anomalia, torna immediatamente indietro. Se non la trovi, prosegui, poi esci dall'uscita 8".

Tutta la storia è incentrata sulla spasmodica ricerca di questa uscita, nel tentativo di seguire le regole senza commettere errori, pena il ritorno inesorabile al punto di partenza.

Si tratta di una situazione dai forti connotati simbolici, che hanno a che fare con questioni esistenziali e ricordano da vicino anche certe insensatezze della vita moderna, oltre a riprendere elementi critici della società nipponica, secondo le intenzioni degli autori.