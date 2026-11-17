Avengers: Secret Wars dovrebbe essere un film molto diverso da quanto siamo soliti vedere nel filone del genere sui super-eroi, con una storia unica e uno stile molto particolare.

Avengers: Dooomsday deve ancora uscire ma c'è già una notevole attesa per Avengers: Secret Wars, il prossimo film della serie previsto arrivare nel dicembre 2027 per portare avanti la storia principale dell'MCU, un film che evidentemente sarà diverso dagli altri film sui super-eroi e caratterizzato da una "storica unica". In una nuova intervista pubblicata a Empire, il capo di Marvel Studios Kevin Feige e il regista Joe Russo hanno spiegato che quello che verrà messo in scena con Avengers: Secret Wars sarà qualcosa di inaspettato rispetto agli standard del genere, in grado di rappresentare una sorta di elemento di rottura. Secondo Feige sarà "una storia di altro genere" rispetto a quello che siamo soliti vedere in quest'ambito, introducendo elementi molto originali.

Un approccio diverso e rischioso "L'unico motivo per alzarsi dal letto ogni giorno è correre dei rischi, sorprendere la gente e provare cose che non sono mai state provate prima", ha affermato il regista Joe Russo, spiegando come il film rappresenti sicuramente un approccio rischioso. Un poster di Avengers Doomsday "Penso che Secret Wars sia uno di quei film dopo il quale spero che la gente esca dalla sala dicendo: Non ho mai visto niente di simile in vita mia!", desiderio non da poco considerando che si tratta di un blockbuster appartenente a una serie che conta una notevole quantità di film. Riuscire a stupire nell'ambito dei film sui super-eroi, per di più dovendo seguire comunque il canone Marvel, non è cosa semplice, per questo le affermazioni di Feige e Russo sembrano decisamente ambiziose e in grado di incuriosire.