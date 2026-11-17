Entrato in ARIKA nel 1996, Kurabayashi ha ricoperto nel corso degli anni i ruoli di programmatore, designer e, in alcune occasioni, director. Tra i lavori a cui ha preso parte figurano l'avventura subacquea Everblue (2001), il gioco di ruolo fantasy Druaga Online (2006), i capitoli della serie Endless Ocean (a partire dal 2007) e Tetris: The Grandmaster (1998), titolo che ancora oggi viene considerato un punto di riferimento dalla comunità degli appassionati di Tetris.

Il messaggio di addio

Nel messaggio di cordoglio, Nishitani ha scritto: "Siamo profondamente addolorati per aver perso un caro collega, che ha creato con noi numerose opere e ha sostenuto ARIKA per molti anni". Il presidente ha poi aggiunto: "Esprimiamo il nostro sincero rispetto e la nostra gratitudine per i suoi enormi risultati raggiunti, e custodiremo e porteremo avanti le competenze, l'esperienza e l'atteggiamento verso lo sviluppo di videogiochi che ci ha lasciato". Il messaggio si chiude con un ringraziamento per la gentilezza dimostrata da Kurabayashi in vita e con una preghiera per il riposo della sua anima.

Il nome di Kurabayashi resta legato soprattutto a Street Fighter EX, la serie che nel 1996 portò il picchiaduro di Capcom in 3D. Nel corso della seconda metà degli anni Novanta la saga ha ricevuto due seguiti principali e diverse revisioni, per poi tornare in forma diversa nel 2021 con Fighting EX Layer, che ha rinunciato al cast di Street Fighter ma ha riportato in scena personaggi bizzarri come Pullum Purna, Darun Mister e Skullomania.

Prima di approdare ad ARIKA, Kurabayashi aveva lavorato come programmatore per Taito, storica compagnia nota soprattutto nell'epoca di massimo fulgore delle sale giochi, dove si faceva chiamare "Kurabar". In quel periodo ha contribuito allo sparatutto a scorrimento Darius Gaiden (1994), al picchiaduro Fighters' Impact (1996) e al run 'n' gun Elevator Action Returns (1995).

Nishitani ha infine precisato che è in programma una cerimonia commemorativa, organizzata secondo i desideri della famiglia.