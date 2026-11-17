Il sistema introduce inoltre una meccanica di rischio e ricompensa chiamata Risk It. Raggiunto un checkpoint, i giocatori possono scegliere di applicare un moltiplicatore ai Teschi ottenibili, aumentando le ricompense potenziali. Perdere la vita prima del checkpoint successivo significa però perdere tutti i Teschi ancora a rischio. Una volta raggiunto il nuovo traguardo, sarà possibile aumentare ulteriormente il moltiplicatore oppure mettere al sicuro quanto guadagnato .

Sono previsti anche dei checkpoint che permettono di mettere al sicuro i Teschi accumulati e sbloccare il relativo round come punto di partenza per le successive partite. In questo modo è possibile riprendere da un incontro già superato, senza dover ricominciare necessariamente dall'inizio.

La modalità propone un sistema di combattimenti a fasi: ogni round presenta uno scontro selezionato casualmente oppure preparato dagli sviluppatori. Una volta eliminati tutti i nemici, si viene trasferiti in una nuova arena per affrontare la sfida successiva. Durante le partite è possibile raccogliere dei Teschi, che contribuiscono ad aumentare il livello del profilo, sbloccando ricompense estetiche e nuovi gradi per i badge .

Altre modifiche

L'aggiornamento 5.0 introduce anche diverse modifiche al bilanciamento delle armi. Il Combat Shotgun è stato potenziato, con danni maggiori per le esplosioni e un raggio d'azione più ampio, mentre il Super Shotgun diventa molto più efficace contro gli Archvile. Revisioni anche per Plasma Cycler, Accelerator, Pulverizer e Shredder. Al contrario, il Ravager è stato depotenziato contro alcuni nemici, tra cui Cyberdemon, Cosmic Baron e Mancubus.

Sul fronte tecnico, la patch aggiunge il supporto ad AMD FSR 4 sulle schede grafiche compatibili, comprese le tecnologie FSR Upscaling 4.1 e Frame Generation 4. Quest'ultima funzionalità può essere attivata anche sulle GPU Intel che soddisfano i requisiti hardware e software.

Non mancano infine nuove opzioni per l'interfaccia, tra cui la possibilità di regolare o disattivare gli effetti visivi associati ai danni e alla salute ridotta, oltre a una lunga serie di correzioni riguardanti armi, animazioni, intelligenza artificiale dei nemici, inventario e menu. L'obiettivo complessivo è migliorare la stabilità e rifinire ulteriormente l'esperienza di gioco.